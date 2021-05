Máme za co být vděčni

Jen dva dny nám zbývají do připomínky výročí osvobození Československa. Ano, bylo to 9. května 1945, kdy tanky Rudé armády dosáhly Václavského náměstí v Praze a udělaly definitivní tečku za panstvím nacistické Říše v Evropě. Čekala jen poslední bitva s prchajícími vojsky pod vedením generála SS von Pücklera, která ve společném úsilí o dva dny později pacifikovala sovětská vojska, partyzáni a dobrovolníci z Příbrami. Ale onoho 9. května 1945 jsme si teprve mohli svobodně vydechnout, i když většina republiky byla už našimi tehdejšími spojenci osvobozena, protože jen tehdy je země svobodná, když je svobodné její hlavní město.

Dnes je zpochybňováno toto datum a namísto devátého května je státní svátek posunut o jeden den zpět, tedy na 8. května, kdy byla podepsána kapitulace s Německem. Jenže tehdy se v Praze ještě skutečně bojovalo a byli mrtví. Jednotky SS měly ještě dosti sil, aby šířily hrůzu na jihu města, v jeho okolí, a dokonce v mnoha jeho ulicích. Teprve příchod Rudé armády a její tlak na ustupující esesáky ve večerních hodinách 9. května v prostoru Zbraslavi způsobil, že Praha byla celá vyčištěna a i ona si mohla vydechnout. Ani argument, že večer a v noci z 8. na 9. května se nacisté začali stahovat a prchali směrem na Plzeň, aby se vzdali do zajetí americké armádě, a tudíž Praha byla již svobodné město, neobstojí. Jestliže stále v několika částech města byly nacistické ozbrojené bojůvky, které ohrožovaly obyvatele a používaly své zbraně, jestliže byli vražděni čeští občané – a to dokonce na jihozápadě města hrůzně, jestliže v Praze a v jejím okolí nebyl ještě mír, pak nemohla, znovu opakuji, svobodně dýchat ani celá naše vlast. Teprve příchod Rudé armády znamenal konec války.

A jak to tehdy chápali naši občané? Proč vítali rudoarmějce šeříkem? Proč objímali osvoboditele? Protože jim konečně přinesli jistotu míru. Hluboká nenávist dnešních mocných už pasovala za osvoboditele zradivší vlasovce, za nimiž zůstávala krev polských a československých občanů z doby, kdy ještě věřili v úspěch hitlerovců. Dost příkladů nám historie o tom zanechala. Ta samá nenávist způsobila odstranění pomníku maršála Koněva, jehož front na svých tancích spěchal do Prahy a přivezl definitivní mír. Tatáž nenávist dnes vyvolává emoce ve vymyšlených kauzách tentokrát proti Rusku. A to vše proto, že socialismus znamenal rovnost lidí nejen podle zákona.

Co na to říci? Jen vyslovit lítost nad tím, co se děje, a naději, že všechno se brzy opět vrátí tam, kam patří. I úcta k osvoboditelům. Máme totiž být za co vděčni.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM