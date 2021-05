Rusko jako darebák?

Povšimli jste si, jak se systematicky zošklivuje Rusko a vše, co je s ním spojené? Nejen politici, politika, státní instituce, sport, jakékoli mezinárodní akce, které Rusko pořádá (olympijské hry, mistrovství světa), média, věda, za chvíli možná i kultura a jazyk. Na tento eskalující proces v precizní analýze poukázal na serveru Časopis Argument Pavel Janíčko. Takový proces se nazývá dehumanizace Ruska a znamená psychologickou přípravu našeho obyvatelstva na válku s ním. Z Ruska se musí stvořit ďábel, darebák, čert, aby se pak ospravedlnil válečný střet s ním, aby byla chuť zabíjet jeho občany a nelitovat jejich ztrát.

Současný kapitalistický režim, jak píše Janíčko, je v otevřené koloniální závislosti na svých »západních protektorech« a sveřepě bojuje proti všem skutečným i domnělým úchylkám od »jedině správného euroatlantického kurzu«. Proto označuje za své nepřátele i ty, kteří neohrožují kapitalistické pořádky, protože sami jsou kapitalistickým státem, ale nepatří do »té správné party« a vybočují z řady. To, co vadí západním protektorům, je nesmírné surovinové bohatství Ruska. Ano, hraje se opět o to samé, o co šlo hitlerovskému Německu, o okupaci největší země světa, o ukořistění jejího bohatství ve prospěch euroatlantických korporací a jejich majitelů.

Povšimněte si, jak se denně ve veřejném prostoru pěstuje kult nenávisti proti Rusku. Konstruují se bez důkazů šílené špionské kauzy. Likvidují se diplomatické vztahy, přičemž do stejné zhůvěřilosti se zatahují další státy. Prezident Ruska je líčen jako vrah, despota, diktátor, agresor, zrůda. Při příjezdu českých motorkářů na Olšanské pohřebiště v Praze použili nepřátelé Ruska figurínu nahého Putina sedícího na WC. Nenávistí zdivočelý Senát navrhuje vypovězení smlouvy mezi ČR a RF o přátelství a spolupráci. Kolem vakcíny Sputnik V se stále něco zpochybňuje, jak řekl v rozhlasovém pořadu »Jak to vidí« imunolog profesor Václav Hořejší. Problémy jiných vakcín se vysvětlují a omlouvají, u Sputniku se jen hledají hnidy. Prezentovat vakcínu jako »zbraň hybridní války« je špatně, řekl.

Osvobození? Nenechte se vysmát, okupace. A rudoarmějci byli zaostalí primitivové, kteří jen znásilňovali a kradli. Přijely sem hordy z Východu. Dnes už má Rusko statut »hrozby« a oficiálního nepřítele.

»Démonické Rusko je prostě předem vinno. Máme tu tedy novou právní epochu, kdy důkazů není třeba, překonali jsme i toho Bobliga z Edelstadtu z čarodějnických procesů, který si ty ‚důkazy‘ aspoň vynucoval útrpným právem,« píše Janíčko.

Je jen na slušných občanech, jestli tuhle zlovolnou taktiku prokouknou a dají veřejně činným lidem na srozuměnou, že nechtějí podporovat nenávist vůči jakémukoli národu, a tedy ani proti Rusům. Vzpomeňte na pomlouvačné kampaně nacistů proti židům - a co pak následovalo...

Monika HOŘENÍ