Vláda interpelace poslanců ignoruje

Písemné interpelace, které jsou ve Sněmovně pravidelně ve čtvrtek dopoledne, byly i včera bez účasti členů vlády. Jejich projednávání se tudíž vůbec neuskutečnilo. Proti chování vlády protestoval místopředseda klubu KSČM Leo Luzar, podle něhož jsou poslanci »svým způsobem rukojmí vlády«.

Interpelacím poslanců jsou vyčleněny čtvrteční jednací dny dolní komory. Stalo se už pravidlem, že členové vlády většinou v tyto dny do Sněmovny nechodí. Včerejší dopolední písemné interpelace tak skončily asi po deseti minutách. Poslanci neprojednali ani jednu ze 16 odpovědí členů vlády, kterými se mohli zabývat. Jejich projednávání již dříve přerušili do přítomnosti příslušných členů vlády, kteří se ale opět omluvili. »To bylo z mé strany takové sólo,« uvedl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), když dočetl seznam interpelací, které nebylo možné projednat. Další šanci dostanou až na další řádné schůzi, která má začít koncem května.

Do Sněmovny nakonec dorazil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ten o něco později, když poslanci projednávali návrh na zavedení klouzavého mandátu, poukazoval na to, že i dřívější vlády měly problém s docházkou na interpelace. Argumentoval tím, že práce ministra je i v terénu, musí jezdit po celé republice a není jednoduché ji zkombinovat s účastí na jednání Sněmovny.

Místopředseda klubu KSČM Leo Luzar poukázal na to, že ani jeden z bodů, které měli poslanci dopoledne projednávat, se ministra Brabce netýká. »Dovolím si jménem klubu KSČM protestovat proti přístupu vlády k čtvrtečním jednáním, protože považuji za nedůstojné této Sněmovny, že nemůžeme projednávat ani návrhy, které máme pevně zařazené a jsme zde vlastně svým způsobem rukojmí vlády,« uvedl.

K Luzarovi se připojili i další poslanci. »Nestává se často, abych souhlasil s panem kolegou Luzarem, nicméně tady má stoprocentně pravdu,« uvedl Petr Gazdík (STAN). Vyzval Vondráčka, aby jednal s vládou o lepší účasti. »Prosím neznevažujme jednání Sněmovny a pana předsedu prosím, aby na to důrazným způsobem pana premiéra upozornil,« dodal Gazdík. Vondráček bez bližších informací odpověděl, že s premiérem o tom hovořil ve středu.

Vláda přestane do Sněmovny chodit

Neúčast vlády na jednání Sněmovny se diskutovala také při projednávání novely Ústavy, která zavádí klouzavý mandát. Členové vlády by podle ní mohli dobrovolně předat poslanecký mandát náhradníkům, dokud by měli angažmá v kabinetu ministrů. Novelu, kterou připravili Piráti a podepsali se pod ni také poslanci SPD, STAN a ANO, Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování.

Kritici z řad ČSSD, KSČM či ODS ale poukazovali právě na to, že v případě přijetí této změny se ještě zvýší absence ministrů na jednání dolní komory. »Vláda přestane do Sněmovny chodit vůbec, když nebude muset vykonávat zároveň funkci poslance. Nakonec to tady vidíme, ani klouzavý mandát nemáme a vláda je tady čím dál méně,« uvedl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Je to podle něj jeden z důvodů, proč zavedení klouzavého mandátu nepodporuje. Místopředseda evropského výboru Jiří Valenta (KSČM) poukázal na účast členů vlády při hlasování, kdy u premiéra postupně klesla až na 27 procent. Místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič (KSČM) projednávanou novelu, která kombinuje rakouský a slovenský model, označil za kočkopsa obou variant. »Problém neúčasti ministrů na interpelacích se tím nevyřeší,« uvedl.

Zavedením klouzavého mandátu chtějí Piráti řešit mimo jiné právě časté absence členů vlády ve Sněmovně.

