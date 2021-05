Javoříčko – »moravské Lidice«

Přesně 76 let od vypálení obce Javoříčko nacisty si 5. května připomněla delegace KV KSČM Olomouc vedená jeho místopředsedou a vedoucím kandidátem pro volby do PS PČR Ludvíkem Šuldou spolu se starostou obce Luká Františkem Lakomým, poslancem Antonínem Staňkem (ČSSD), předsedou ČSBS Jaroslavem Vodičkou, předsedou OV ČSBS Prostějov a Vlasteneckého sdružení antifašistů Prostějov Tomášem Kalábem, jenž rovněž za KSČM kandiduje do PS PČR v Olomouckém kraji, delegací Mikroregionu Litovelsko a představiteli Armády ČR tuto tragickou událost novodobých českých dějin.

Ráno 5. května 225 mužů, příslušníků protipartyzánského komanda SS a dalších německých jednotek, vyrazilo z Bouzova a obklíčilo Javoříčko. Poté byli všichni čeští muži v obci – až na ty, kterým se podařilo utéci potokem, skrýt se, nebo ty, kteří byli za prací mimo osadu – zastřeleni. Celkem bylo zastřeleno 38 mužů ve věku od 15 do 76 let. Ženy a děti musely vyhnat ze stájí dobytek a opustit osadu. Domy byly ničeny pomocí fosforových granátů a pancéřových pěstí, anebo zapalovány. Z celkového počtu 34 domů se zachovala pouze škola, jeden obytný dům, kaplička a jedna stodola. Javoříčku se tak často přezdívá »moravské Lidice«.

Jak řekl L. Šulda, »v dnešní době je více než kdy dříve důležité připomínat si tyto tragické momenty našich dějin a krutost války. Ve střetu se současnými událostmi a protiruskou hysterií, čím dál více českých politiků zkresluje události druhé světové války a z našich osvoboditelů, vojáků Rudé armády, dělá okupanty a staví je často na roveň nacistů, těch nacistů, kteří vypálili právě obec Javoříčko a způsobili za druhé světové války smrt 350 tisíc našich spoluobčanů. Ano, naši zemi osvobodili i vojáci Armády USA, polské armády, Rumunské královské armády a další, hlavní tíhu bojů však nesli právě rudoarmějci, kterých se jen od nás nevrátilo ke svým rodinám zpět do své rodné země zhruba 144 tisíc. Nikdy nesmíme zapomenout«.

TEXT a FOTO – (za)