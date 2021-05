Dva z provozů firmy Liberty Ostrava: ocelárna (vlevo) a energetika (vpravo). FOTO - Wikimedia commons

Vláda má podniknout kroky proti vyvádění povolenek z Liberty

Sněmovna v souvislosti s prodejem emisních povolenek z hutní firmy Liberty Ostrava žádá vládu, aby podnikla kroky proti vyvádění povolenek pro potřeby jiných společností ve skupině GFG, do níž ostravská firma spadá. Sněmovna to schválila v usnesení, které navrhl místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

O situaci v Liberty Ostrava poslanci diskutovali v rámci projednávání bodu Informace ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) o situaci v ocelářském průmyslu, který na program schůze prosadil Luzar. Reagoval tím na nedávný prodej emisních povolenek z Liberty Ostrava jejímu sesterskému podniku v Rumunsku. Huť si v minulých letech povolenky šetřila, chce je využít k financování nezbytné modernizace. Prodej povolenek vyvolal protesty odborářů, kteří se obávají vyvádění peněz z firmy. Luzar připomněl, že protestu se zúčastnilo zhruba sedm set zaměstnanců Liberty Ostrava, což je přibližně jedna směna. »Je možná paradoxem, že sedm set zaměstnanců při sedmdesátém výročí založení tehdy ještě Nové huti Klementa Gottwalda se muselo sejít a bojovat za budoucnost této huti pro Ostravsko možná nepostradatelné v rámci zaměstnání,« uvedl.

Celá situace je podle něj zarámovaná aktuální situací s emisními povolenkami, jejichž cena za posledních pár dní enormně narostla. »Byl bych rád, aby česká vláda urychleně učinila nezbytné kroky, protože cena emisních povolenek tak raketově roste, že je ohrožena zimní topná sezóna v České republice,« varoval Luzar.

Sněmovna na jeho návrh také žádá vládu, aby prostřednictvím úřadů prověřila transakce spojené s prodejem povolenek a s poskytnutým úvěrem, za který se v rámci protipandemické pomoci zaručila Exportní garanční a pojišťovací společnost. Havlíček poslancům řekl, že úřady již dodržování podmínek poskytnutí úvěru i záruky za něj prověřují.

Sněmovna také žádá vládu, aby prostřednictvím ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka (ČSSD) kontaktovala představitele britské vlády se žádostí o intervenci u vlastníka Liberty Ostrava ve věci dodržení slibů a závazků. Má jít o sliby a závazky dané české vládě při převzetí firmy od předchozího vlastníka. Liberty Ostrava patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

Vykoupit zastavené akcie Liberty

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip se pozastavil nad tím, že část akcií Liberty zastavila mateřská společnost městu Brémy, což označil za velmi riskantní. Vláda by podle něj měla zvážit možnost tyto zastavené akcie vykoupit. ČR by se stala spoluvlastníkem společnosti a zvýšila by tak svůj vliv na společnost, dodal. »Jsem přesvědčen, že to převzetí státem, ať už prostřednictvím podniku Prisko nebo jiným způsobem by bylo pro stát výhodné,« uvedl Filip. Odpadla by podle něj neustálá hrozba, že bude vyváděn zisk z Liberty, a že akcie této společnosti budou zneužity k tomu, aby se uhradily ztráty, které vznikly mimo ČR.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Havlíček uvedl, že nyní není situace taková, aby stát musel nezbytně do firmy vstupovat. Pokud by ale byla situace kritická, je stát podle něj připraven i na krajní řešení a varianty má předpřipravené.

»Je to klasický příklad toho, kdy stát privatizoval a když potom zaměstnancům teče do bot, tak naprosto soukromá firma volá, nemluvte nám do podnikání, ale v momentě, kdy se dostaneme do problémů, tak se o nás musí stát postarat. Stát se musí postarat o zaměstnance, aby udržel státní smír a aby jim zaručil práci a výdělek, který jim přísluší,« okomentoval současnou situaci v Liberty Ostrava místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič (KSČM).

Havlíček potvrdil, že 75 procent z částky za prodej povolenek již do firmy dorazilo. Zbylá čtvrtina má podle něj dorazit do pátku. Poslancům také řekl, že úřady nyní kontrolují úvěr, který společnost dostala a za který se v objemu dvou miliard korun zaručila Exportní garanční a pojišťovací společnost. Úřady podle něj kontrolují i účelovost čerpání úvěru a využití půjčených peněz. Zdůvodnil to tím, že dvoumiliardová záruka za úvěr bude platit pouze tehdy, pokud bude čerpání úvěru v souladu s úvěrovými a záručními podmínkami. Havlíček také řekl, že auditované výsledky firmy za první čtvrtletí nejsou ještě k dispozici, vše ale podle něj nasvědčuje tomu, že budou nejlepší za posledních pět let. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že společnost předpokládá zvýšení čtvrtletního zisku na 1,6 miliardy korun.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců.

(jad)