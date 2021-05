Ilustrační FOTO - Pixabay

Babiš chce požádat šéfku EK o dodatečné množství vakcín na červen

Český premiér Andrej Babiš chce požádat předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby zkusila získat na červen dodatečné množství vakcín proti covidu-19. Řekl to novinářům po jednání na summitu Evropské unie v Portugalsku, které bylo dosud věnováno zejména sociálním tématům.

"To je nejdůležitější pro nás, abychom získali ještě vakcíny na červen, protože se dostáváme do fáze, že pravděpodobně v červenci, respektive dřív budeme muset dělat nějakou reklamní akci na to, aby se lidé očkovali," řekl Babiš.

Lidé podle něj musí pochopit, že vakcíny jsou bezpečné a že vedou k pohodlnějšímu životu. "Protože očkování jim umožní vstup všude bez problémů. Ti, co nebudou očkovaní, se budou muset testovat," dodal premiér.

Evropská komise by se podle něj měla zabývat i tím, zda neudělat celoevropskou kampaň na podporu vakcinace. "Vypadá to, že čím nižší věk, tím menší zájem o očkování," doplnil Babiš.

Uvedl také, že Česko je pro uvolnění patentů na proticovidové vakcíny, o čemž budou večer hovořit unijní prezidenti a premiéři. Například Francie, Itálie či Španělsko jsou pro návrh podporovaný stovkou zemí světa včetně Spojených států, zejména Německo se k němu ale staví skepticky.

Zdravotníci v Česku od loňského prosince aplikovali 3,5 milionu dávek vakcíny a přes milion lidí má očkování proti covidu ukončené. Tento týden bylo každý den očkováno na 70.000 lidí, nejvíce ve čtvrtek a druhý nejvyšší počet je ze středy, kdy dostalo vakcínu podle aktualizovaných údajů ministerstva na 78.500 lidí.

(čtk)