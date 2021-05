Ilustrační FOTO - Pixabay

Přibylo 717 nakažených, poprvé od září byl sobotní nárůst pod 1000

Laboratoře v Česku v sobotu odhalily 717 případů koronaviru, zhruba o 450 méně než před týdnem. Poprvé od loňského září sobotní nárůst klesl pod 1000. Hospitalizovaných je poprvé od října méně než 2000. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V zemi připadá na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní 102 případů covidu, podle revidovaných dat je to o pět méně než o den dříve. Údaj je klíčový pro rozvolňování protiepidemických opatření.

Od začátku epidemie se v České republice koronavirem prokazatelně nakazilo 1,645.061 lidí. Dosud se jich vyléčilo 1,575.449. S covidem zemřelo 29.667 nakažených. Počty úmrtí v posledních dnech klesají. Do začátku dubna bylo denně více než 100 zemřelých, poté se začala situace zlepšovat. Na pátek připadá 23 obětí, na sobotu deset. Při dalších aktualizacích ale obvykle tyto údaje ještě vzrostou.

V Česku bylo dosud podáno 3,628.177 dávek vakcíny proti covidu-19, dvě dávky dostal více než milion lidí. V sobotu zdravotníci očkovali 29.623 lidí. Je to výrazně méně než v předchozích třech rekordních dnech, ale proti minulé sobotě je to nárůst zhruba o 6300 očkovaných. O volných dnech se očkuje méně, podobné je to s testováním.

V sobotu laboratoře provedly zhruba 40.000 testů, to je o 100.000 méně než v pátek. Ve srovnání s minulou sobotou ale zůstal počet testů přibližně stejný.

V nemocnicích je 1886 nakažených, méně jich bylo naposledy 7. října loňského roku. V těžkém stavu je 366 lidí. Mírně se zvýšila kapacita volných standardních lůžek s kyslíkem. Ránu jich je k dispozici téměř 6700, což představuje 29 procent z celkového počtu. Postelí s umělou plicní ventilací je neobsazeno přibližně 650, tedy 28 procent.

Údaj o počtu nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel klesá od března, kdy jich bylo více než 800. Nyní je údaj, kterým se vláda řídí při rozvolňování protiepidemických opatření, už jen těsně nad stovkou. V osmi krajích je dokonce pod ní. Nejlepší situace je v Karlovarském kraji, kde v uplynulém týdnu připadá na 100.000 obyvatel 34 případů koronaviru. Naopak nejhůře na tom jsou jižní Čechy se 153 nakaženými na 100.000 obyvatel v posledních sedmi dnech.

Nepatrně se snížilo takzvané reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Podle údajů k protiepidemickému systému PES kleslo v ČR z 0,79 na 0,78. Čím níže je číslo pod hodnotou jedna, tím pomaleji se epidemie šíří.

