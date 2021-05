Pro budoucnost bez strachu a nenávisti

Pod mottem Fašismus se vrací, zastavme ho!, se v neděli 9. května, v den 76. výročí osvobození hlavního města Československa od fašismu a završení Vítězství nad hitlerovským Německem ve druhé světové válce, uskuteční v Praze manifestace. Jejím cílem je vyjádřit touhu žít i nadále v míru a nešířit nenávist mezi národy.

Na akci, kterou pořádá od 16 hodin občanská iniciativa Ne základnám v horní části Václavského náměstí, vystoupí politici i veřejně činné osobnosti. Mají různé politické přesvědčení, ale spojuje je zájem o rozvíjení přátelských vztahů se všemi národy a státy světa a odpor k válce, zvláště té jaderné, jež hrozí, pokud budou nezodpovědní politici provokovat jadernou velmoc. Aktuálně jsou organizátoři mítinku zneklidněni eskalací napětí mezi Českou republikou a Ruskou federací, která se přenáší do mezinárodního napětí.

»Při porovnání historických událostí se současností je zřejmým shodným prvkem určitý druh ideologie vyznačující se nenávistí, agresivitou a militantním aktivismem směřovaným proti jinému národu. Tyto projevy jsou znakem fašismu. Důkazem jsou fakta spojená s druhou světovou válkou. Která vojska a kde stála v roce 1943 s ideologií fašismu a německého nacismu?« klade otázku k zamyšlení Eva Novotná z OI Ne základnám, jež bude mítink moderovat.

Úpadek parlamentarismu, který lze pozorovat v současnosti, nezabrání vzestupu fašismu. »Pokud politické strany svoji činnost naplňují nenávistí k osobám nebo proklamují nenávist k jinému národu, splňují znaky ideologie fašismu,« je přesvědčena. Proto je na společnosti, na lidech, aby takovému vývoji zabránili. »Tak jako v minulosti jich musí být mnoho, mnoho lidí, kteří znají historická fakta a upozorňují na ně. Právě pro budoucnost, ve které bude možné žít bez strachu a nenávisti, svoláváme toto shromáždění,« vysvětlila Novotná.

Varuje před válkami

Historička Marie Neudorflová se nad fašismem a jeho soudobými projevy zamýšlí ještě hlouběji. »Je to vláda určitých principů, jedné strany, bez možnosti opozice. Vzniklé problémy a konflikty fašismus obvykle řeší tvrdým násilím proti všem, kdo se odváží se proti tomuto systému postavit. A také válkami. Právě před válkami varujeme, ty nechceme,« řekla naší zpravodajce.

V posledním období se všeobecné nepřátelství soustředí na Rusko, a to prakticky ve všech sférách života. Přitom před 76 lety ruští vojáci, tehdy tvořící podstatnou část složek Rudé armády, vybojovali pro mnoho národů svobodu a zaplatili za to svými životy. »Kdo by se pustil do špinavostí proti zemi, která nás vyrvala ze spárů nacistického teroru, prohnali by ho Edvard Beneš a Jan Masaryk uličkou hanby. Kdo by si troufnul fandit režimům glorifikujícím esesácké vrahy, i oni by ho rozmázli jako hada,« řekl politolog a kandidát KSČM do Sněmovny Josef Skála. »Teď se dědicům a komplicům hnědého moru musí postavit dnešní vlastenci a demokraté,« dodal.

Na mírovém mítinku vystoupí také spisovatelka Lenka Procházková, europoslanec Ivan David (SPD) ad.

