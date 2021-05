Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pravice už kraluje výzkumům

Ve volbách do Sněmovny by nyní obě koalice předstihly hnutí ANO. Piráti a STAN by získali 27 procent, koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by měla 21,5, ANO je na třetím místě s 21 procenty.

Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a KSČM. ČSSD by skončila pod hranicí pěti procent. Tvrdí to průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Od posledního průzkumu, který agentura Kantar CZ zveřejnila před měsícem, klesla podpora koalice Pirátů a STAN o tři procentní body. Koalice Spolu naopak posílila o dva procentní body. ANO si pohoršilo o 2,5 procentního bodu. Podle výzkumníků se z dlouhodobého hlediska přesouvají voliči ANO především k SPD, komunistům a Přísaze. K volbám by bylo nyní ochotných jít 79 procent lidí, což je výrazně více než v posledních volbách v roce 2017, kdy účast činila zhruba 61 procent.

(ste)