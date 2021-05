Ilustrační FOTO - Pixabay

Kurzarbeit konečně schválen

Sněmovna v pátek schválila nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. V případě přírodní katastrofy či ekonomické krize tak budou moci podniky poslat lidi domů, aniž by je propustily – jejich plat bude z většiny hradit stát, a to až jeden rok. Novelu o zaměstnanosti nyní dostane k posouzení Senát. Účinná by mohla být od července.

Předloha předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok.

Na nových pravidlech zkrácené práce se koaliční ANO a ČSSD dlouho neshodovaly, ve hře byly různé konkurenční úpravy. Předloha se kvůli tomu ve Sněmovně vracela z finálního kola k dalšímu projednání. Dolní komora schválila podobu kurzarbeitu v podobě, jak ji předložily ANO, ČSSD a KSČM. Schválenou verzi podpořili odbory i zaměstnavatelé. Pro předlohu ve Sněmovně hlasovalo 79 ze 100 přítomných poslanců, proti byl jen Pirát Mikuláš Ferjenčík.

Poslanec KSČM a předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič prosazení návrhu uvítal, jde podle něj o solidní kompromis, v němž byla vyvážena hlediska jak vlády a KSČM, tak odborů a zaměstnavatelů. »Jsem velice rád, že u tohoto zákona došlo ke shodě tripartity, a že se posouvá konečně do reality. Finální podoba je kompromisem. Ale je kompromisem, který musíme odzkoušet. Musíme se pokusit pomoci našim zaměstnancům. Chceme-li následovat jiné státy v Evropě, chceme-li udržet sociální smír, chceme-li předejít hrozbě ekonomické krize, která se na nás valí s odeznívající krizí koronavirovou, pak potřebujeme tento kompromis. A čas prostě ukáže, na kolik bude potřeba podobu kurzarbeitu korigovat, nebo nebude,« uvedl Grospič, podle nějž by mohlo být jasno, zda je institut funkční, již zhruba do roka.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová poděkovala za spolupráci na návrhu zákona zejména ministryni Janě Maláčové (ČSSD) a poslancům Romanu Sklenákovi (ČSSD) a Janě Pastuchové (ANO). Smutné podle Aulické je, že k tak důležité sociální pojistce musela dotlačit politickou reprezentaci až pandemie. »Přesto jsme za to rádi. Protože je to věc, která by měla obecně pomoci nejen ekonomice, ale především občanům, ať už podnikajícím, nebo zaměstnaným v České republice, a to především do budoucna,« uvedla Aulická Jírovcová, podle níž zákon nebyl psán proto, aby řešil ještě současnou krizi koronavirovou. To potvrdila i Maláčová, »covidový malér« chce podle ní vláda dořešit ještě s programem Antivirus.

Podpora se bude vyřizovat stejně jako dosavadní příspěvky na mzdy z koronavirového programu Antivirus. Peníze od státu by ale firma nemusela dostávat až po vyplacení výdělků. Zaměstnavatel by mohl nejprve podat měsíční přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnanců, získat příspěvek a až poté vyplatit náhradu mzdy.

Nárok na podporu by podniky mohly dostat na zaměstnance, kteří v nich pracovali aspoň tři měsíce. Výpadek práce by se posuzoval za celou firmu, nebo za její závod. V době bez práce by lidé mohli chodit do kurzů nebo na rekvalifikace od úřadu práce. Na příspěvek by nebyl nárok u pracovníků s kontem pracovní doby. Nedostali by ho ani podnikatelé, kteří dostali pokutu za nelegální zaměstnávání, a to tři roky po jejím přiznání.

Přechod na zkrácenou práci by podnik elektronicky oznámil úřadu práce. Zavázal by se také, že tyto pracovníky nepropustí ani při kurzarbeitu, ani po určitou dobu po něm. Tento čas by měl trvat polovinu času, po který člověk dostával příspěvek při zkrácené práci. Firma by také v posledním měsíci před vyhlášením kurzarbeitu, při něm či rok po jeho skončení nesměla vyplatit dividendy, mimořádné podíly na zisku či předčasně splatit úvěr. Při nesplnění pravidel by se příspěvky vracely.

Kurzarbeit by mohla spustit vláda při ohrožení zaměstnanosti po projednání v tripartitě. Přikročit by k němu mohla po přírodní pohromě nebo kybernetickém útoku, při epidemii i v době ohrožení ekonomiky. V nařízení by kabinet stanovil, pro jaké území, odvětví či okruh zaměstnavatelů by se zkrácená práce se státním příspěvkem vztahovala.

