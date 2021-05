Ilustrační FOTO - Pixabay

Počet obyvatel USA narostl na 331,5 milionu

Ve Spojených státech žilo v loňském roce něco přes 331 milionů lidí, o 7,4 % více než v roce 2010. Vyplývá to z čerstvě zveřejněných výsledků posledního sčítání lidu, které zároveň mění rozdělení křesel ve Sněmovně reprezentantů mezi jednotlivé státy. O jednoho kongresmana méně budou příští rok volit v sedmi státech včetně New Yorku a Kalifornie, rozrostou se delegace Floridy nebo Texasu, který si polepší dokonce o dvě křesla…

Rozdělení postů ve sněmovně mezi 50 států USA se na základě výsledků sčítání lidu upravuje každých deset let, aby hlasovací síla regionů odpovídala aktuální populaci. Nedávné statistiky úřadu USCB, který proces řídí, podle deníku The New York Times (NYT) značí pokračování desetiletí trvajících trendů zahrnujících odliv obyvatel ze severovýchodu a středozápadu na jih a západ.

Kromě New Yorku a Kalifornie přijdou o křeslo v Kongresu také Michigan, Illinois, Ohio, Pensylvánie a Západní Virginie. Vedle Floridy a Texasu se zvýší počet zástupců Montany, Oregonu, Colorada a Severní Karolíny.

Paradoxně to vyhovuje republikánům

Tento posun by mohl zvýšit šance republikánů na převzetí většiny ve Sněmovně reprezentantů ve volbách do Kongresu v příštím roce, uvedla agentura Reuters. Na podzim 2022 se bude stejně jako každé dva roky rozhodovat o obsazení celé sněmovny a o třetině senátorských křesel. Změny se pak projeví i v prezidentských volbách, kde je už nyní nedemokratický mechanismus sboru volitelů považovaný za výhodnější pro republikány… Každý stát má vždy tolik volitelských hlasů, kolik má zástupců v Kongresu, tedy dva za senátory a další za každého člena sněmovny.

I analytici z Univerzity ve Virginii vidí jako pravděpodobnější, že ohlášené úpravy pomohou republikánům. »Celkově vzato očekáváme, že republikáni budou z těchto změn těžit více než demokrati směrem k volbám do sněmovny v roce 2022,« uvádějí autoři univerzitního politologického blogu Sabato's Crystal Ball. Všímají si, že Texas a Florida budou mít oproti roku 1960 o 15, respektive 16 kongresmanů více, zatímco delegace Kalifornie se zmenší poprvé v dějinách USA.

Opět překreslování volebních okrsků

V návaznosti na sčítání lidu se budou v jednotlivých státech zase překreslovat hranice volebních okrsků, což může opět zvýhodnit jednu nebo druhou stranu. List NYT podotýká, že ve srovnání s demokraty proces ve výrazně větším počtu států kontrolují republikánští politici, a to díky úspěchům ve státních volbách. V několika státech včetně Floridy a Georgie navíc díky verdiktu Nejvyššího soudu USA z roku 2013 nebudou nové mapy podléhat kontrole federálního ministerstva spravedlnosti. Hodnotit proto zdejší volby jako demokratické, prostě není ani trochu možné!

Populace Spojených států podle loňského sčítání lidu narostla na 331 milionů a 449 281 obyvatel, přičemž nárůst obyvatelstva za uplynulou dekádu byl druhý nejnižší od konce 18. století. Výkřiky bílých rasistů o islamizaci či afrikanizaci země v důsledku rostoucí migrace jsou tak o to víc absurdní. Pomaleji totiž rostl počet lidí žijících v USA pouze ve 30. letech minulého století, během velké hospodářské krize. V posledních deseti letech se v zemi navzdory migračním tokům rodilo méně dětí a kvůli tvrdé protiimigrační politice administrativy kontroverzního exprezidenta Donalda Trumpa země v posledních několika letech rovněž přijímala méně přistěhovalců, podotkla agentura Reuters.

Sčítání komplikoval COVID-19

Sčítání lidu značně zkomplikovala pandemie COVID-19, ministryně obchodu Gina Raimondová nicméně na tiskové konferenci data označila za kompletní a přesná.

Statistiky jsou podle ČTK rozhodující i pro rozdělování dotací federální vlády nebo pro lokální plánování související s infrastrukturou. Zveřejnění prvních výsledků bylo podle Reuters opožděné, podrobná data používaná pro překreslování volebních map USCB vypustí až na podzim.

(rj)