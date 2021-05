Vojtěch Filip a Radek Vondráček položili jménem Poslanecké sněmovny na pražském čestném pohřebišti věnec. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Již 76 let žijeme v míru

Na státní svátek Den vítězství, který Česká republika slaví 8. května, a 9. května, jenž je zapsán v paměti Pražanů jako den, kdy do hlavního města vjela Rudá armáda, čímž bylo završeno osvobození Československa od fašismu, se konalo na desítkách míst po celé ČR mnoho akcí, kdy politici, ale zejména běžní občané vyjadřovali díky osvoboditelům od fašismu.

Politici v čele s prezidentem Milošem Zemanem v sobotu položili u hrobu Neznámého vojína poblíž Národního památníku na vrchu Vítkově v Praze věnce. Slavnostní akci i letos ovlivnila epidemie koronaviru, konala se bez veřejnosti, ale ta ji mohla sledovat díky televiznímu přenosu ČT. Věnce spolu s hlavou státu položili, za účasti vojáků čestné jednotky Armády ČR a s historickými zástavami, předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil a Radek Vondráček, vicepremiérka Alena Schillerová, ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník generálního štábu Aleš Opata, pražský primátor Zdeněk Hřib a kardinál Dominik Duka. Památku padlých uctili položením věnců také zástupci spolků a organizací válečných veteránům, mj. ČSBS, Čs. obce sokolské ad.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček podotkl, že nebylo samozřejmostí, že ČR stála po válce na straně vítězných států. »Za to vděčíme našim parašutistům, našim letcům, našim vojákům v zahraničí, partyzánům, odbojářům. Spousta jich byla ve věku 18, 20 let a byli připraveni a ochotni položit život,« uvedl. Státní akt doprovázela státní hymna a husitský chorál, vojáci vypálili čestnou salvu za zvuku signálu Večerka.

Olšany plné květin

Sluncem zalité Čestné pohřebiště na Olšanských hřbitovech se v neděli i v sobotu zaplnilo lidmi, kteří přicházeli a pokládali k různým mohylám a památníkům rudé karafiáty, zapalovali svíčky. Na čestném pohřebišti se nacházejí hroby vojáků ze zemí Commonwealthu, zemřelých v německých zajateckých táborech, rudoarmějců padlých v Pražské operaci, bojovníků Pražského povstání ad. Stojí zde sochy národních hrdinů Jana Švermy a Julia Fučíka a komunistické novinářky Jožky Jabůrkové, ke kterým také přinášeli květiny.

O uplynulém víkendu pokládali na Čestném pohřebišti věnce zástupci státních institucí, prezidentské kanceláře, vlády, hl. m. Prahy, veteránských organizací a vlasteneckých spolků atd. Dopoledne položil věnec k památníku rudoarmějců velvyslanec RF v ČR Alexander Zmejevskij, dalšími byli reprezentanti Poslanecké sněmovny - její předseda Radek Vondráček a první místopředseda Vojtěch Filip, ad.

»V našem českém národě jsme společně s úpadkem školství a vzdělanosti, pod vlivem agresivních mediálních útoků a pokusů o překrucování historie, ztratili pokoru. A nejen to, ale i kritický pohled a vděčnost. Ptáte se na co a komu? Jednoduše ‚za to, že jsme‘. Za to, že jsme už být nemuseli. Přibývá nestoudných, nestydatých a nesoudných. Ti manipulují s historií. Podle větru, odkud zrovna vane,« řekl k prohlubující se manipulaci s historií zejména druhé světové války, což sleduje cíl pošpinit současné Rusko, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Bojovníci Rudé armády, do jejíhož svazku patřili Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Moldavané a příslušníci dalších národů a národností tehdejšího SSSR, »byli mladí a život měli před sebou. Těšili se na něho. Nyní jejich hroby skrápí jedovaté sliny bezcharakterních světoobčanů,« poznamenal. Naše země se po roce 1989 vydala cestou hledání nových přátel, zapomínajíc na toho starého, zdůraznil Filip. »Přátelíme se s těmi, kteří nás v dějinách pokaždé nechali na holičkách, a pohrdáme přítelem, díky jehož nesmírným obětem dnes jsme.«

Vzkaz: Nikdy nezapomeneme

B poledne uctili oběti bojovníků a vojáků, kteří přinesli mír a porazili fašistické Německo, komunisté. Stud za současné pravicové politiky vyjádřili předsedkyně KV KSČM Praha a vedoucí kandidátky do sněmovních voleb Marta Semelová. »Stydím se za média a politiky, kteří poplivávají památku rudoarmějců. Stydím se za primátora Hřiba, za starostu Prahy 6 Koláře, který neváhal odstranit pomník maršála Koněva. Stydím se za starostu v Řeporyjích, který udělal památník vlasovců. Nenávist, která se tento rok objevuje a eskaluje, jde až za hrob,« uvedla a dostalo se jí za to potlesku. Tito politici se snaží přesvědčit českou veřejnost, že Ruská federace chce válku, což odmítla přednesem básně Jevgenije Jevtušenka Chtějí ruští lidé válku?.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek se zaradoval, že na Čestné pohřebiště přicházejí ve svátek i malé děti se svými rodiči. »Pokud nebudeme říkat pravdu o historii a naše děti to nebudou znát, musíme si to prožít znovu, a to si nikdo nepřejeme,« řekl. Šimůnek připomněl také rumunské vojáky, kteří položili velkou oběť za osvobození Československa, polské a americké vojáky, ovšem Československo jako takové z 90 procent osvobozovala Rudá armáda. Odmítl, že by vlasovci mohli být jakkoli bráni za osvoboditele. Však oni byli – podtrhl - podle mezinárodního práva prohlášeni za válečné zločince, kteří po boku nacistů páchali ve Varšavském povstání, na Moravě a na jiných místech velké zločiny. Na stranu Pražského povstání se přidali jen účelově, aby si zachránili holou kůži před spravedlností. Je mu líto, že jim pravicoví politici přisuzují roli osvoboditele.

Počet 144 000 bojovníků Rudé armády padlých za osvobození Československa připomněl místopředseda ÚV Milan Krajča. »Proti všem, kteří se snaží jejich památku hanit, špinit a falšovat, říkáme, že my nikdy nezapomeneme. To je vzkaz ze shromáždění.«

Prostor rudoarmějského pohřebiště rozezněla také hudba, lidé zpívali písně vítězství – Děň Pobědy i Kaťušu, vlály zde repliky praporů Vítězství, někteří se oblékli do historických uniforem. Mezi lidmi, kteří přišli na čestné pohřebiště položit květiny, byla Pražanka Radmila Zemanová. Přichází sem každoročně, a to proto, že kdyby především Sovětský svaz nevybojoval nejtěžší bitvy s Němci na východní frontě, tak »bychom tu nebyli«. Připomněla také, že by se lidé měli znovu seznámit s projevem R. Heydricha z 2. října 1941, když řekl, že »tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci« a že Češi mají být asimilováni nebo »postaveni ke zdi«.

Pan Vasil původem z Ukrajiny, jehož manželkou je Ruska a společně pracují a vychovávají děti v Praze, se při zapalování svíčky zlobil na to, že v jeho vlasti, na současné Ukrajině, kralují obhájci Stepana Bandery a dalších pomahačů nacistů a že to je proto, že Ukrajina je »polygonem provokací proti Rusku«.

Odpoledne se na Václavském náměstí v Praze konal mítink proti válce za mír nazvaný Fašismus se vrací, zastavme ho!.

