Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Mezinárodní politika si žádá rozmysl, ne hysterii

Institut české levice (IČL), z. ú., připravil webinář k aktuální kauze nazvaný Vrbětice - Česká republika mezi Ruskem a USA. Cílem byla analýza této kauzy vzhledem k jejím příčinám a dopadům nejen na politické dění u nás a v zahraničí. Vše kolem »Vrbětic« má lokální i globální souvislosti.

I v době omezených možností setkávání IČL našel cestu, jak se dostat k několika desítkám posluchačů, kteří se zúčastnili online diskuse prostřednictvím svých notebooků přes platformu ZOOM. Besedu moderoval sociolog a analytik Jan Klán.

Aféra má silný vnitropolitický rozměr, vysvětlila expertka na Rusko Veronika Sušová Salminen. Rusko se podle ní stalo rukojmím vnitropolitického boje v České republice. »Máme zde establishment, který je ochoten obětovat svému dvorečku vztahy k druhé zemi,« uvedla. Vrbětická aféra je plná emocí, vicepremiér Jan Hamáček a premiér Andrej Babiš reagovali hystericky, a to do takové míry, že špičky Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace byly vyvedeny z míry. Přitom v mezinárodní politice se má pracovat s rozmyslem, jak například dokládá výrok rakouského premiéra Sebastiana Kurze, který říká, že mír v Evropě musí být postaven na politické spolupráci s Ruskem, ne proti němu.

Současné vyvření emocí není podle Sušové překvapením, v uplynulých letech došlo k nárůstu emocionality a protiruských nálad. Přispěly k tomu v ČR »ricinová aféra« či »pomníková válka«, k ostrakizaci Ruska se zneužily i olympijské hry v Soči, Rusko a Rusové jsou obviňováni a dehonestováni »ze všeho«. »Vůči Rusku se pracuje s předsudky a rasismem, ačkoli my v ČR se vytahujeme, jak dodržujeme lidská práva. Vyjevují se nyní nejčernější znaky Západu – rasismus a povýšenost,« míní Sušová. Nebezpečné trendy se normalizují. Emotivní vysazenost vede k vysoké polarizaci, oba tábory se neposlouchají. »ČR nyní říká: My jsme Západ, a z Ruska zní: My jsme velmoc.«

1989: chtěli jsme jinou studenou válku?

Sušová vidí chybu v tom, že se námitky Ruska k rozšiřování NATO a přibližování k jeho hranicím ignorovaly, přitom v roce 2003 měl ruský prezident Putin proevropský projev, ale nikdo ho neslyšel. Jakmile se Rusko cítí být vyloučeno, je to špatné. »Pro nás stojí otázka, jestli bylo smyslem roku 1989 zajistit si jinou studenou válku,« uvedla Sušová a zamyslela se, »proč země velikosti České republiky podpaluje velmocenskou rivalitu mezi Ruskou federací a USA«.

Expert na globální studia Marek Hrubec pokračoval objasněním širšího kontextu. Zhoršily se vztahy k Rusku i Číně a ČR je jednou z aplikací změněných vtahů s nimi. Hrubec upozornil na současné vojenské cvičení NATO, Defender Europe 2021, které probíhá od března v prostoru od Černého moře po Baltské, a prakticky o něm mainstreamová média nehovoří. Cvičí na 30 000 aliančních vojáků, zato se stále mediálně »straší« výhradně ruskými zbraněmi.

Expert na globální studia Marek Hrubec. FOTO - Haló noviny

Není jistota, že jadernou válku by žádná z jaderných velmocí nerozpoutala vzhledem ke vzájemnému odstrašení, protože podle něho jsou možné omezené jaderné války, malé jaderné války, jejichž ničivá síla má však rozsah srovnatelný s výbuchy v Hirošimě a Nagasaki. Tedy zničila by se milionová města i s obyvateli. »Toto je současné reálné nebezpečí,« varoval.

Připomněl války z poslední doby, například v roce 1999 ilegální válku USA-NATO vůči Jugoslávii, či v roce 2003 NATO-USA invazi do Iráku. »Neslyšel jsem české politiky, kteří by za to vyhošťovali diplomaty,« odtušil Hrubec.

Projev krize Západu

Diskutující pak přes ZOOM poukazovali například na to, že předsudky proti Rusku jsou hlasitě sdělovány jako hotové věci, a pokud se člověk ohradí, je dehonestován ve společnosti či v zaměstnání. Hustota antirusismu je tak vysoká, že není vyloučitelný vojenský střet. Probíhá dehumanizace Ruska, jak na to upozornil Pavel Janíčko na serveru časopis Argument. Cílem je psychologická příprava obyvatelstva na válku.

Sušová doplnila, že to, co pozorujeme, je projev faktické krize Západu. Čím více se politici trefují do Ruska, tím více »se Západ rozpadá«. Současná centra světa se přesouvají jinam, »a paniku si vybíjíme na Rusku«. Sušová Salminen poukázala také na pozoruhodnou specifiku českého prostředí, kdy »čeští rusisté nenávidí Rusko, a čeští sinologové nenávidí Čínu«.

(mh)