Jaké jsou tedy naše priority?

Mrzí mě, že v posledních dnech řešíme nejrůznější kauzy, které odvádějí naši pozornost od skutečných problémů, které jsme měli již dávno (vy)řešit. A teď na ně zase nemáme čas.

Co vidím jako obrovský problém, je návrat dětí do škol, který ministerstvo školství řeší takřka ze dne na den. Přitom tu jde o hodně. Vládní scénář opětovného návratu do normálního života jako by byl od reality na míle vzdálený. Je zjevné, že tady nejde o to, něco řešit systematicky na základě doporučení odborníků a také na základě selského rozumu. Všechno jsou to jen populistická gesta ze strany vládních stran, aby získaly před volbami nějaké ty body. Smutné… Pusťme rychle lidi na fotbal a do obchodů, ať jim zavřeme ústa. Hlavně, ať se nikdo nevrtá v tom, jak moc jsme našim žákům a studentům ublížili. Věděli jste, že jsou naše děti během pandemie doma nejdéle z celé Evropy?

Čekají nás těžké časy. Kvůli pandemii jsme se všichni zadlužili. Ani to však nikdo z vládních expertů neřeší. Ty jen zajímá, co bude teď a jak se blýsknout před volbami. Co bude za dva roky či za pět let, nikdo neřeší. Přitom včera jsem mimo jiné četla článek o tom, že ceny bytů raketově porostou. Za deset let budou dle citovaného analytika dvojnásobné. A kde na to asi lidi vezmou? Už nyní existuje mnoho pracujících rodin, které přežívají z měsíce na měsíc. Nepřijdou vám tato témata důležitější? Mně tedy rozhodně ano…

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny