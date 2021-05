Májové zamyšlení

V těchto dnech si připomínáme slavné májové dny v pětačtyřicátém. Jako pražská stranická organizace jsme je zahájili 1. května na Střeleckém ostrově, kde se konal úplně první Svátek práce u nás.

V těchto místech se roku 1890 sešli pražští dělníci odhodlaní bojovat za svá práva. Od té doby uplynulo už hodně vody, svět se změnil, ale problémy zůstaly stejné. Jejich podstata tkví totiž v kapitalismu, v systému, který nikdy nemůže být spravedlivý. Vždy bude rozdělovat svět na bohaté a chudé. Jedny vykořisťuje, aby se druzí mohli topit v penězích získaných z jejich práce. Kapitalismus nemá řešení. Jsou za ním války za větší zisky, zdroje a moc, zabíjení, chudoba a hlad. Proto chceme, my komunisté, tento systém změnit, proto chceme socialismus. Mír, práce, solidarita – socialismus… to je pro nás symbol Prvního máje.

V následujících májových dnech jsme si po celém území hlavního města připomněli památku všech, kteří položili život za naši svobodu položením květin k pomníčkům, na Kobyliské střelnici, u mostu Barikádníků, na Smíchově u bývalého tanku a na řadě dalších míst. Uctili jsme památku padlých v Pražském povstání i památku rudoarmějců, kteří nám spěchali na pomoc. Po celé naší vlasti jsou tisíce a tisíce pomníčků a každý z žijících by se měl u nich hluboce poklonit. Jen díky těmto hrdinům dnes žijeme.

Proto jsme, stejně jako každý rok, uctili 9. května památku padlých rudoarmějců a dalších obětí na čestném pohřebišti na pražských Olšanech. Chceme bránit odkaz těchto padlých. Chceme, aby lidé žili v míru, aby se člověk nemusel bát, co bude zítra. Aby každý měl práci, slušné pracovní podmínky a důstojný plat a střechu nad hlavou. Aby se nemusel bát, že skončí na ulici, že nebude mít na jídlo, na nájem, na doktora, na vzdělání pro své děti, na své koníčky. Aby měl jistotu, že nezůstane sám.

Za pražskou stranickou organizaci chci v té souvislosti vyjádřit důrazný protest proti překrucování dějin a snahám o vymazání paměti národa. Politické nuly, jež odstranily pomník maršála I. S. Koněva, jež odmítají vrátit pamětní desku vděčnosti 1. ukrajinskému frontu Rudé armády za osvobození Prahy na Staroměstskou radnici, jež postavily hanebný pomník zrádným vlasovcům v pražských Řeporyjích, by se měly stydět. Za naprosto nehorázné zneuctění rudoarmějců, kteří pokládali život, abychom my mohli žít, považujeme výstavu lží a pomluv na místě odstraněného pomníku Koněva v pražské Bubenči. Výstava, jejíž autoři bez uzardění prohlašují, že ukazuje odvrácenou stranu Rudé armády, je ukázkou sprostoty hulvátů a morální spodiny. Našli si vzor v těch, kteří eskalují napětí a vyvolávají provokace, jimiž destabilizují mezinárodní vztahy a ohrožují mír. Poslušní lokajové sloužící zájmům velkokapitálu, hrbící se před USA a poklonkující válečnému paktu NATO, ne náhodou přebírají vysoká vyznamenání od svých chlebodárců. Jednou od CIA, podruhé od Ukrajiny za podporu dodávky zbraní do této země namířených proti Rusku. Svými aktivitami narušují přátelské vztahy a hazardují s mírem. To odmítáme!

K letošním májovým dnům patří i 100. výročí založení komunistické strany. I v této souvislosti bych chtěla vzpomenout všech, kdo za lepší zítřek položili své životy. Kdo padli v bojích, na popravištích německých nacistů, v koncentračních táborech, v rozvalinách měst. Chci poděkovat i všem těm, kdo zvedli po druhé světové válce naši zemi z popela, kdo pracovali na stavbách mládeže, budovali naši zemi, světoznámý průmysl, soběstačné zemědělství, kvalitní vzdělání, špičkové zdravotnictví, bydlení, kulturu na vysoké úrovni.

Z celého srdce chci za to poděkovat.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha