Závod míru se vrátí

Východoněmecké město Saská Kamenice (Chemnitz), které se v roce 2025 stane evropským městem kultury, chce navázat na myšlenku někdejšího legendárního cyklistického Závodu míru (Course de la Paix) a již letos v září uspořádá cyklistický závod do Prahy. Dvouetapového klání z Chemnitzu do Prahy a zpět se má zúčastnit 78 amatérských cyklistů.

Na trase dlouhé více než 400 kilometrů překonají celkové převýšení 5500 metrů. Akce má podle organizátorů ztělesnit evropskou vzájemnost, ale i sepětí mezi kulturou a sportem.

Závod, který se uskuteční 11. a 12. září, má představovat jakousi ochutnávku před Evropským závodem míru (European Peace Ride) v rámci evropského roku kultury 2025. Půjde o »oslavu cyklistické kultury, která je v oblasti Saské Kamenice hluboce zakořeněná, a také mobility budoucnosti«, uvedli pořadatelé.

Byli to právě lidé kolem cyklistiky v bývalé NDR, kteří se snažili největší amatérský cyklistický závod po 2. světové válce ve východní Evropě (díky čemuž si také vysloužil přezdívku Tour de France Východu, zkráceně Tour Východu) na začátku tohoto tisíciletí zachránit posledním ročníkem (2006) z Lince do Hannoveru, už po první roční pauze, kdy se ZM nekonal z ekonomických důvodů. Nepodařilo se. Tenhle osmietapový závod byl (jak se zdálo) definitivně posledním - nepočítáme-li tedy Závod míru mládeže, resp. Závod míru juniorů, který naopak drží při životě cyklističtí nadšenci z České republiky, a to nejen ti z oblasti Terezína.

Teď tedy slavná májová Tour Východu dostane možná druhou šanci. Druhou šanci navázat na slavná léta 1948-2004. Celkem 59 ročníků ZM (v pelotonu také nazvaného kdysi zjednodušeně Varšava), který se nejčastěji jezdil mezi Varšavou, Prahou a Berlínem, symbolicky ovládli nejčastěji právě cyklisté pořadatelských zemí, k nimž se později přidali i cyklisté SSSR (ten se mezi pořadatele symbolicky zařadil jen dvakrát v době perestrojky). Žlutý trikot získali nejčastěji borci NDR (12x), po sjednocení pak titíž už v dresu Německa (7x, z toho 5x Steffen Wesemann, jenž je i nejčastějším držitelem žluťáska). Českoslovenští borci zvítězili čtyřikrát, cyklisté ČR ještě třikrát.

Pro mě osobně je Závod míru nostalgickou vzpomínkou na dětství, svátkem, se kterým byly plně srovnatelné snad leda olympijské hry. Vzpomínám, jak jsme v osmdesátých letech po dojezdu závodu do Prahy přebíhali z cílového prostoru do dejvického Internationalu, kde závodníci bydleli, a po celé trase lovili podpisy tehdejších hvězd s Olafem Ludwigem a Uwe Amplerem v čele. Byly to neopakovatelné časy. Kéž by se skutečně vrátily. A s nimi i apel na mírové poselství!

Roman JANOUCH