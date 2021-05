Monument Stepana Bandery. FOTO - Wikimedia commons

Nad čím se zamyslet v Den vítězství

Když si prohlížím stará rodinná alba, dívám se do tváří na fotografiích zežloutlých časem. Obyčejní, ničím zvláštní lidé. Mnohé z těch, jejichž život zachytil nevýrazný film, ani neznám. Jako nevím, proč se v minulosti ocitli vedle mých příbuzných. Jaké cesty je svedly dohromady. Různé osudy, téměř zapomenuté a ztracené někde na stránkách historie. Příběhy, které vytvářeli všichni společně, a někdy u toho obětovali své životy.

Moje prababička se narodila a strávila dětství hodně západněji od Luhanska. Tři sestry příliš brzy dospěly za války. Děti, které zůstaly bez rodičů a přežívaly v nelidských podmínkách – to byla krutá věc. Prababička s námi není už dva roky. A v roce 2014, když sledovala novinky o pochodňovém procesí banderovců v Kyjevě, jen řekla: »Copak je všechny ve 45. nedobili?« Proč? Vše je prosté: kvůli mlze ti, koho dnes nazývají hrdiny, nedošli do jejich vesnice. To je důvod, proč moje prababička a sestry zůstaly naživu. A mohu žít já.

Nyní je pro mě obtížné pochopit, jak se stalo, že úsilí mnoha svědků Velké vlastenecké obnovit mír v jejich rodné zemi, smysl jejich života - darovat dětem mír, se rozpadlo na prach a stalo se za minulá léta bezcenným.

Proti překreslování historie

Copak je možno zůstat lhostejným, když držím v rukou staré fotografie svých pradědečků a prababiček? Copak ti, kteří dnes překreslují fakta historie, si nepřejí pochopit, proč se naši dědečkové stali takovými, jakými je pamatujeme: silnými, milujícími a upřímně se radujícími nad obyčejnými věcmi? Proč nevzniká otázka: »Jestli odmítám a přepisuji jejich minulost podle svého uvážení, nezrazuji nejen své předky, ale také sám sebe?«

Ve skutečnosti nemám odpovědi na všechny tyto otázky. Myslím, že nejsou ani u mnoha dalších. Ale to, co mám, je víra v to, že chyby současnosti budou napraveny, dokud ještě není pozdě.

Věřím, že jednou budou v Kyjevě znovu vzpomínat na ty, kteří osvobodili toto město, budou uctíváni; a ne na ty, kteří zabíjeli jeho obyvatele. Sepětí generací je v touze po míru a jeho vytváření pro štěstí svých dětí, a ne v touze vše zničit. Zdá se mi, že to je to hlavní, nad čím je třeba se zamyslet v předvečer svátku Vítězství. A už na to nikdy nezapomenout.

Faina SAVENKOVOVÁ, Osobní názor - mládežnický web, 5. 5. 2021

Přeložil Jaromír VAŠEK