Ilustrační FOTO - Pixabay

Kilometr cyklostezek za jeden, ale i 30 milionů

Stát nemá přehled o délce, stavu ani využití cyklostezek, za které zaplatil. Výstavbu stezek pro cyklisty také provázejí výrazné rozdíly v cenách. Ve zveřejněné zprávě to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstvo dopravy s kritikou nesouhlasí.

Na stavbu cyklostezek šly v letech 2013 až 2020 tři miliardy korun z veřejných peněz, z toho více než 1,8 miliardy z fondů Evropské unie. Peníze státu na výstavbu pocházejí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Dotace z evropských fondů rozděluje ministerstvo pro místní rozvoj, často jako součást širších projektů, jako jsou například revitalizace autobusových nádraží. Vybudované cyklostezky jsou pak majetkem obcí a krajů.

NKÚ kritizuje to, že spolupráce mezi jednotlivými institucemi státu, kraji a obcemi nefunguje, jak by měla. »Ve výsledku tak stát nemá přehled o celkové délce, stavu ani o skutečném využití cyklostezek, za které zaplatil,« uvedli kontroloři.

Podle ministerstva dopravy ale závěr kontrolorů neodpovídá skutečnému stavu. Zdůrazňuje, že SFDI využití dotací na stavbu stezek kontroluje. Příjemce má povinnost předložit fondu vyhodnocující zprávu, včetně fotodokumentace. Na vzorku akcí fond provádí kontroly přímo na místě a v případě pochybení ukládá nápravná opatření. V reakci na kritiku NKÚ to uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Spolupráce ministerstev a SFDI je nedostatečná

Místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM) se naopak domnívá, že vláda jako celek, ale především ministerstva dopravy a pro místní rozvoj, by se měla vážně zamyslet.

»Už jenom proto, že tato kontrola navazuje na kontroly, které proběhly v minulosti, kde NKÚ zjistil nedostatky spočívající zejména v absenci přínosů, priorit, cílů a opatření výstavby jednotlivých cyklostezek. Jak je tedy zřejmé, tak nápravná opatření, která byla přijata, nefungují,« reagovala na nález NKÚ poslankyně. Očekávala, že první krok, který po zmíněných kontrolách nastane, bude spolupráce obou ministerstev a SFDI. »Bohužel podle zjištění je nedostatečná,« konstatovala Matušovská.

Květa Matušovská (KSČM).

To se odráží i ve velkých rozdílech v cenách na stavbu cyklostezek, na což poukázal také NKÚ. »Kontroloři na vybraném vzorku zjistili, že jeden kilometr cyklostezky stál 1,5 milionu korun, ale také 31 milionů korun,« uvedl NKÚ. V této souvislosti vytýká proto SFDI to, že nezajistil tlak na co možná nejnižší ceny.

Ministerstvo dopravy ale rozdíly v cenách hájí jako zdůvodnitelné. Rozdíly v cenách jsou podle resortu logické. »Už jen vzhledem k tomu, že cyklostezky jsou vedeny v různém terénu, je logické, že ceny na jeden kilometr se budou lišit,« vysvětlil mluvčí resortu. SFDI při hodnocení předložených akcí podle něj klade velký důraz na ekonomickou efektivitu akcí a má nastaven systém bodování významně zvýhodňující akce, které jsou levnější, než stanovuje normativ.

Podle Matušovské to je však nedostatečné. SFDI má sice podle ní určitý mechanismus nastavený, ale MMR se cenami vůbec nezabývá, a tak se stane, že se rozdíly pohybují od 1,5 milionů korun do 31 milionů korun za jeden kilometr. Jednotlivá ministerstva by se tak podle ní měla zaměřit na cenové normativy a na účelnost, efektivnost jednotlivých cyklostezek. »Možná by se tak počet kilometrů výstavby cyklostezek rozšířil natolik, že bychom se pak nemuseli v Poslanecké sněmovně zabývat problematikou objíždění cyklistů ve vzdálenosti 1,5 metru. Dále tu vyvstává otázka rozšíření pravomocí NKÚ, o kterém se dlouhodobě pouze mluví. Jednotlivé cyklostezky jsou po dostavbě majetkem krajů a obcí, a tak NKÚ ve výsledku nemá přehled o stavu, údržbě ani o skutečném využití cyklostezek, které zaplatil,« dodala Matušovská.

Cyklostrategie obsahuje obecné cíle

Odmítavý postoj zaujalo ministerstvo i k výtce kontrolorů, že cyklostrategie z roku 2013 obsahuje jen obecné cíle, nemá jasné priority a neuvádí, kolik bude na rozvoj cyklistické dopravy potřeba peněz. Nedostatek jasných cílů a priorit při stavbě cyklostezek vytýkal NKÚ ministerstvu už při předchozích dvou kontrolách.

Ministerstvo připouští, že cyklostrategie pro roky 2013 až 2020 měla určité limity. Připravilo proto nový strategický dokument pro cyklistickou a pěší dopravu pro roky 2021 až 2030, který letos v lednu schválila vláda. V případě rozvoje cyklostezek ale může mít strategie podle ministerstva jen obecnější cíle, protože patří do působnosti samospráv. Stanovení konkrétních povinností by bylo překročením kompetencí ze strany státu, uvedlo ministerstvo.

(jad)