Ilustrační FOTO - Pixabay

Budou potřeba další testy do škol

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) by měla vypsat ještě jednu soutěž na nákup antigenních testů pro školy, aby jich byl do konce června centrálně dostatek.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) novinářům řekl, že se kvůli tomu již obrátil na předsedu SSHR Pavla Švagra. Ministr to uvedl při návštěvě skladu obchodního řetězce Kaufland v Modleticích u Prahy, kde převzal 300 000 antigenních testů pro školy.

Plošné testování ve školách začalo 12. dubna. Stát jim rozdělil asi 7,6 milionu testů, dalších 5,6 milionu nyní Správa státních hmotných rezerv pořizuje. Předchozí tendr na konci dubna zrušila, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů do škol vyhrála firma Targo Promotion, která dodá testy od výrobce Sejoy z Číny za 27,49 Kč za kus bez DPH sdělil Švagr. Šlo o nejnižší nabídku, žádná z osmi firem, které se do tendru přihlásily, nebyla vyloučená. Očekává, že firma dodrží termíny dodání, tedy polovinu testů do 17. května a další polovinu o týden později.

Plaga novinářům řekl, že požádal Švagra ještě o jednu soutěž. »V pátek jsem svým dopisem, tak jak mám podle usnesení vlády činit, oslovil šéfa státních hmotných rezerv, aby ještě jedna soutěž proběhla, abychom skutečně měli dostatek antigenních testů pro školy centrálně do 30. 6.,« uvedl ministr.

Zdůraznil, že by byl mnohem raději, kdyby testy byly vysoutěženy podle původního požadavku ministerstva školství už v březnu nebo dubnu. Jde však o volnou soutěž, jejíž průběh nelze ze strany SSHR ani ministerstva školství a zdravotnictví nijak ovlivnit, dodal. Podle Plagy platí informace z minulého týdne, že Národní pedagogický institut má rezervní množství antigenních testů a provoz škol je pokryt do 17. května.

Plaga také připomněl, že školám budou kompenzovány výdaje na přesnější PCR testy. Na podporu PCR testování dostal resort 100 milionů korun, testy bude proplácet zpětně. Údaje o tom, kolik škol se chce do PCR testování zapojit, by mělo mít ministerstvo během tohoto týdne. Plaga uvedl, že v případě PCR testů se neplánuje žádné centrální řešení. Zřizovatel nebo škola si nasmlouvají laboratoř a od toho by se měl odvíjet způsob svozu a vyhodnocování výsledků. Je pravděpodobné, že školy budou testovat žáky v různých dnech. Podle Plagy půjde o screeningové testy, nikoliv o testy bariérové, které by fungovaly jako podmínka ke vstupu ke školy.

(cik)