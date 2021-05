Jeruzalémská mešita Al-Aksá. FOTO - Pixabay

Jeruzalémská mešita Al-Aksá bojištěm

Izraelská policie použila u jeruzalémské mešity Al-Aksá slzný plyn, zábleskové granáty a pogumované projektily při střetu s Palestinci, kteří házeli kameny.

Podle palestinského Červeného půlměsíce bylo zraněno 275 Palestinců. Agentura AP s odkazem na palestinské zdravotníky uvedla, že do nemocnice muselo 205 Palestinců, z nichž pět je ve vážném stavu. Zraněno podle izraelské policie bylo také 12 policistů, podle AP je jeden v nemocnici. Podle fotografa agentury AP do mešity Al-Aksá dopadlo více než deset nádob se slzným plynem a zábleskové granáty. Demonstranti podle něj časně ráno zabarikádovali vchod do komplexu dřevěnými prkny. Střety podle AP propukly kolem sedmé ráno, přičemž lidé zevnitř komplexu házeli na policisty stojící před ním kameny. Policie vstoupila dovnitř a použila zábleskové granáty a slzný plyn.

Podle izraelské policie demonstranti házeli kameny na policisty u přilehlé cesty nedaleko Zdi nářků, kam se přišli modlit tisíce židů.

Izrael slavil svátek Den Jeruzaléma, který připomíná obsazení východní části města Izraelem za šestidenní války v roce 1967. Izrael připojil východní Jeruzalém ke zbytku města a celé jej nyní označuje za svou metropoli. Je to v rozporu s mezinárodním právem a Palestinci stále chtějí, aby byl východní Jeruzalém hlavním městem jejich budoucího státu. Brzy ráno se izraelské úřady kvůli obavám z možných střetů rozhodly dočasně zakázat židům vstup do komplexu na Chrámové hoře. Nezakázaly však pochod u příležitosti Dne Jeruzaléma, který Palestinci považují za provokativní snahu Izraelců dokázat nadvládu nad městem, jehož status je předmětem sporu, píše AP.

V posledních dnech napětí podpořilo hrozící nucené vystěhování desítek palestinských rodin z jejich domů ve čtvrti Šajch Džarráh ve východním Jeruzalémě. Do jejich domovů se chtějí nastěhovat izraelští osadníci.

Palestinská skupina Hamás dala izraelské bezpečnosti ultimátum na stažení od jeruzalémské Chrámové hory, jinak Hamás na Izraelce zaútočí. Jednotky mají odejít také ze čtvrti Šajch Džarráh, v níž hrozí soudní rozhodnutí o vystěhování desítkám arabských rodin.

