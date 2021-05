Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vojáci do Mosambiku

Portugalsko vyšle do Mosambiku, který bojuje s islamistickými ozbrojenci na severu země, několik desítek dalších vojáků a armádních instruktorů.

Dohodli se na tom ministři obrany obou zemí, kteří podepsali smlouvu o spolupráci. V africké zemi by tak mělo působit 80 příslušníků portugalské armády, uvedla agentura AP. Vyslání kontingentu o 200 až 300 mužů zvažuje i Evropská unie.

Mosambik bojuje s islamistickými povstalci v provincii Cabo Delgado od roku 2017. »Naše země čelí útokům ze zahraničí a ze strany teroristů,« řekl mosambický ministr obrany Jaime Bessa Neto. Podle něj v průběhu střetů zahynulo na 2000 osob a přes 800 000 lidí muselo opustit své domovy. Kvůli špatné bezpečnostní situaci na konci dubna pozastavila v provincii Cabo Delgado, kde jsou velká naleziště zemního plynu, své investiční projekty francouzská společnost Total.

S výcvikem mosambické armády by mohla pomoci i Evropská unie. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell minulý týden uvedl, že členské země jednají o tom, že by do africké země vyslaly misi čítající 200 až 300 mužů. Většina z nich by byli zřejmě vojáci. Nad misí ale ještě mezi členskými zeměmi nepanuje úplná shoda. Borrell přiznal, že rozhovory pokračují pomalu, uvedla stanice Deutsche Welle.

(čtk)