Ilustrační FOTO - Pixabay

Obce z okolí Vrbětic žádají odškodnění

Obce a lidé z okolí vrbětického areálu, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, žádají stát o odškodnění v řádu stovek milionů korun. Poukazují na to, že nemohli hospodařit na svých pozemcích, snížila se cena jejich nemovitostí a událost měla dopad i na kvalitu jejich života.

Přímé škody na majetku obcí Vlachovice, Haluzice a Lipová a města Slavičína se podle advokáta postižených obcí Stanislava Polčáka (STAN) pohybují okolo 80 milionů korun. Další škody způsobené obcím a obyvatelům odhadl na stovky milionů korun. Nároky by se podle něj mohly hradit ze zvláštního fondu, jehož vznik obce iniciují. »Obce očekávají, že by se státem mohly dospět k dohodě nejpozději v září, což je i tak sedm let od výbuchu,« řekl Polčák novinářům.

Dosud obdrželi v roce 2015 pouze obyvatelé tří dotčených obcí odškodnění 3100 korun, a to za evakuaci po explozích. »Náležitému odškodnění bránilo provádění záchranných prací, které byly ukončeny teprve na podzim loňského roku, a dále nezjištění skutečného viníka události. Pevně věříme, že s ohledem na nově zjištěné informace nyní stát k odškodnění přistoupí zodpovědně a především rychle,« uvedl Zdeněk Hověžák (STAN), starosta Vlachovic, jejichž součástí jsou i Vrbětice.

Podle Tomáše Chmely (nez.), starosty Slavičína, nedostali místní lidé ani firmy vůbec žádné odškodnění, byť se mnohých z nich událost výrazně dotkla. Stejné je to i v případě města. »Vnímám to jako velkou ostudu státu. Máme 30 hektarů zničeného lesa, zničené místní komunikace,« řekl Chmela. Starosta Haluzic František Marecký (nez.) uvedl, že po dobu šesti let měla obec uzavřenu třetinu katastru.

Divná hra na úkor občanů Vrbětic

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar našemu listu řekl, že výtkám starostů dotčených obcí rozumí. Připomněl, že on osobně v interpelaci apeloval na ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO), aby zohlednila aktuální situaci obcí. »Sedm let po tragédii jsou ještě stále nevyřešené majetkové problémy, které tento výbuch způsobil. Mnoho lidí přišlo o možnost podnikat, mnoho jich bylo omezeno v pohybu a mnoho lidí ztratilo materiální hodnoty, které v regionu měly,« řekl. Žádal, aby došlo k vyřešení situace urychleně. Tím, že se vláda přiklonila k určitému výstupu, který hovoří o tom, co se vlastně stalo, již podle něj odškodnění nic nebrání. »Jestliže vláda tvrdí, že už ví, co se stalo, není důvod neodškodnit tyto lidi, a ty peníze si určitě zaslouží,« dodal Luzar.

V odpovědi ministerstva na interpelaci se podle něj uvádí, že úřad prostředky uvolnil a že k odškodnění už došlo. Podle Luzara je pravda někde uprostřed. »Rozumím starostům, po sedmi letech se dozvídají některé skutečnosti, které již umožňují jejich nároky odškodnit. Druhá věc je, jestli opravdu vláda věří tomu, co tvrdí, to znamená, že došlo k zahraniční intervenci na území ČR,« uvedl Luzar. V tom případě by se podle něj stát k tomu měl postavit, lidi odškodnit a vymáhat to v rámci mezinárodního práva. Nyní se však podle Luzara ukazuje, že to asi úplně tak není, že společnost Imex Group, která měla sklady pronajaty, není úplně venku z podezření. »Je tady divná hra, kterou hraje BIS a vláda jí v tom sekunduje, bohužel opět je to na úkor občanů Vrbětic a okolních obcí,« dodal Luzar.

Areál bývalých skladů zabírá plochu přes 346 hektarů, přičemž dvě třetiny pozemků už v něm vlastní státní Vojenské lesy a statky (VLS). Z rozhodnutí vlády by měly VLS získat všechny pozemky v areálu, plánují na nich hospodařit. Výbuchy ale zasáhly i stovky hektarů pozemků mimo areál.

(jad)