Nezávislí pozorovatelé? KSČM to zváží

Po mnoha letech zkušeností v politice jsem dnes už skálopevně přesvědčen, že všechny ty předvolební průzkumy nejsou ničím jiným než velice dobře promyšlenou a cílenou manipulací s veřejným míněním. Je-li v zákulisí z nějakých důvodů vůle, aby v této zemi vládli po podzimních sněmovních volbách Piráti, zmíněné průzkumy na to společnost začnou postupně chystat. Zlehka, nenásilně, ale naprosto důsledně. Chvíli jsou Piráti čtvrtí, pak třetí, druzí, pak se dva tři výzkumy perou s ANO o vedení, potom stanou v čele a v dalších výzkumech již navyšují náskok. Ovšem zase pomaličku, žádné nápadné skoky, které by jakkoli mohly sklouznout k podezření.

Už roky jsem každodenně v kontaktu se stovkami a stovkami občanů - při nejrůznějších osobních setkáních, telefonicky, prostřednictvím elektronické korespondence i tradičními dopisy. Mezi nimi, a zdaleka ne všichni volí KSČM, nejsou opravdu přívrženci Pirátské strany, přestože mluvíme z mnoha mladými lidmi. Přesto Piráti šplhají po předvolebním žebříčku vzhůru. Dnes jsou prý na 27 procentech, čili lze říci, že atakují třicetiprocentní hranici, tzn. že bezmála jedna třetina české společnosti by volila Pirátskou stranu. Vůbec nemusím spekulovat, abych si dovolil se vší vážností konstatovat, že to tak nevidím. Kdyby se Ivan Bartoš pohyboval někde kolem 15 a více procent, onen předvolební průzkum by se možná dal brát vážně. Takhle ho vnímám výhradně jako nástroj předvolební politické manipulace.

Mimochodem - kdo znal v listopadu 1989 Václava Havla? Postačil týden, deset dnů, silné mediální masáže, aby stotisící dav na Václavském náměstí sborově skandoval »Havel na Hrad!«. Kolik lidí z toho jednoho statisíce však Havla znalo natolik, aby ono »Havel na Hrad« provolávalo z vlastní vůle, nikoli pod vlivem a z vůle té mediální masáže, že NĚKDO rozhodl, že Havel bude prezidentem? A takhle nějak to je i s Piráty. Hlavně z této obavy bude KSČM zvažovat, zda jako součást OBSE nenavrhne přítomnost nezávislých mezinárodních pozorovatelů, kteří by dohlédli na regulérnost podzimních voleb do Poslanecké sněmovny PČR.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM