Umělá nenávist

Víte, co je to »obecně prospěšná společnost«? A že na její činnost přispívá stát? Nebo ji dokonce drží nad vodou? Takovou je i organizace Post Bellum, v níž hlavní roli hraje Mikuláš Kroupa, syn často citovaného dříve chartisty, dnes televizí často využívaného »politologa« Daniela. A právě tento spolek nám na Osmého května připravil se souhlasem, či dokonce pod patronací vedení městské části Prahy 6 na stejném místě, kde stál pomník maršála Koněva, svéráznou výstavu. Tak vlastně zamezil možnosti položit květy na toto místo jako poděkování osvoboditelům Prahy.

Šlo jistě o chytrý politický čin antiruské pravice, která dnes všechno smí, zvláště týká-li se to pomlouvání Ruska a upravených československých dějin. Podle pana Kroupy »osvoboditel přináší svobodu a nenárokuje si, že bude o osvobozeném rozhodovat«, a tedy ten, co nás osvobodil-neosvobodil, tedy Sovětský svaz a Rusko, nám při tom údajně nařídil, jak máme žít. Pan Kroupa však špatně zná historii, kdyby ji znal, věděl by, že ve volbách v roce 1946 zvítězili komunisté podporovaní tehdy levicovou sociální demokracií. Jejich program se také prosadil. Proto byl premiérem Gottwald. Nový systém se začal budovat teprve po únorovém vítězství, k němuž nemuselo dojít – a nevznikl pod sovětským nátlakem – kdyby se pravicoví ministři nepokusili o nepřipravený puč.

Nechci však historicky polemizovat. Jen ukázat, jak se pravice placená vlastně z veřejných prostředků snaží převyprávět dějiny. Aby byla co nejvíce »autentická«, seznamuje nás s »příklady«, které mají dosvědčovat, že osvobození nás »přišlo vlastně draho«. Rusové znásilňovali naše ženy, odváželi naše občany proti jejich vůli do Ruska, tedy Sovětského svazu, neosvobodili vlastně Prahu vůbec, protože byla už svobodná, stříleli do našich občanů v roce 1968, kradli, atd., atd. O tom, že v Praze se bojovalo ještě 9. května, svědčí však nejen památníček na Klárově připomínající smrt poručíka Gončarenka, ale památník nad Barrandovem, dnes neudržovaný, protože připomíná ty, kteří 9. května padli na jihozápadě města, aj.

O tom, že sovětské zvláštní síly odvezly od nás řadu svých bývalých občanů, kteří se nějak provinili v občanské válce a žili po útěku z Ruska tady, se ví. Podle dnešního nazírání nelze s tím jistě souhlasit. Komentováno to bylo ze všech stran a Vladimír Bystrov dostal dokonce svého času za svůj názorový výklad vyznamenání od prezidenta.

Znásilňování našich žen je vcelku nové téma. Jisté je, že nebylo armády, která by se s něčím podobným nepotýkala. Stačí si přečíst knihu Americký přítel od J. Faura, vydanou po Listopadu nakladatelstvím Lidové noviny, jež jinak zcela nepokrytě fandí USA. Tam se lze poučit, že ani Američané nebyli ve věci znásilňování imunní. Jenže pokud jde o Sověty, dokonce několik rudoarmějců bylo za tento čin zastřeleno. Psalo se o tom. Takový postup z jiných armád neznáme. A ještě něco: kdyby se někdo odvážil umístit podobné příklady, jako prezentuje Post Bellum v Praze, na panel v Plzni, dopadl by špatně. Příklady by se našly.

A onen před rudoarmějci skrývaný majetek, o němž se také píše na panelu? Vyprávěli mně pamětníci osvobození Prahy a severozápadních Čech, že naopak od sovětských vojáků dostávali nejen čokoládu, ale i jiné pro rudoarmějce už nepotřebné věci. A jestli se mezi osvoboditeli objevil zloděj a zjistil to jeho velitel, znamenalo to smrt anebo přísné potrestání pro onoho přestupníka. I to už také není novinka.

»Výstava« organizace Post Bellum, jež vlastně uskutečňuje své akce za peníze nás všech, je účelově zkreslující. To, že je umístěna na místě, kde stál pomník maršála Koněva, jen dokazuje, že pravice ve své propagandistické činnosti přitvrzuje. Nenávist, kterou rozsévá, neprospívá ničemu, jen šíří další zlobu a nenávist. Proto by na ni stát neměl přispívat.

Jaroslav KOJZAR