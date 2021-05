Věř a víra tvá…

Každý člověk na něco věří. Někdo věří v boha, jiný v osud, další v anděly, někdo věří na náhodu. A i tací, kteří ze zásady nevěří, sklouznou k modlitbě, zažene-li je život do úzkých.

Jsou věci k víře určené – takové to nehmatatelné tajemno kolem nás, zázraky života i síla smrti. A pak jsou věci, kterým se věřit nesmí. Tedy nemělo by se. Takovými věcmi jsou třeba každodenní zprávy, výroky a sliby politiků, informace kolující po internetu a podobně. Takové věci potřebují analýzu, názory druhé strany a hlavně fakta.

Jenže »mocní« stále častěji nutí člověka, aby věřil. Navíc takovým věcem, které by nevymyslel ani nejlepší spisovatel detektivek, ba science-fiction.

Jenže pro mnoho lidí je jednodušší věřit. Vybrat si svého »zástupce boha na Zemi«, tedy třeba politické hnutí a věřit jeho zástupcům. Jako ovce odkývat každou větu, kterou pronesou či nasdílejí na sociálních sítích, a nehledět, co je za tím. Přece oni to řekli, tak to musí být pravda!

Přijímat informace, analyzovat, hledat souvislosti, zjistit si postoje druhé strany, bádat v historii, klást si otázky, to vše znamená věnovat se problému a přemýšlet o tom. A zjišťovat, že třeba ne všechno, čemu člověk věřil, je tak růžové, jak to vypadalo. Ale hlavně je to namáhavé, pracné, zdlouhavé a zdržuje to od běžného života.

To, že se někdo rozhodne jen věřit, místo ověřovat, je jeho věc. Bohužel, mnozí podle své víry i volí a pak se nestačí divit, ale to je opět jejich věc. Problém ale vidím v tom, že nám vyrůstá generace, která se už neučí analyzovat. Neučí se znát historii, neučí se ověřovat. A neučí se hledat souvislosti. Zvláště poslední rok. Generace, která si nemusí pamatovat svou historii, protože vše, co potřebuje momentálně vědět, si snadno na internetu dohledá. Jestli je ovšem to, co našla, také historicky pravdivé, to ji nezajímá, je to přeci psané, posvěcené »mocnými«.

Jenže jak říká moudré přísloví - Kdo si nepamatuje svou minulost, je odsouzen k tomu ji opakovat. Otázka je, co se bude z historie opakovat. Když si lidé nepamatují ani to, co jejich vyvolení napsali před týdnem na Facebook, co vlastně mají mimo jiné v programu, nebo to, za kterými kauzami a tunely stáli.

Důležité je nehodnotit člověka podle toho, jak vypadá, ale podle jeho činů. Zvláště jde-li o politiku. A věřit v lepší zítřky, víra v dobro je potřeba k duševní pohodě, ale samo se neudělá. Musíme se o něj zasloužit tím, že budeme méně věřit a více se snažit.

Helena KOČOVÁ