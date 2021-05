Téměř prázdný prostor u pomníku Rudé armády na čestném pohřebišti v Praze při účasti delegace ukrajinského velvyslance kontrastuje s fotografií o den později, kdy Pražané slaví 9. května 1945 osvobození města. FOTO – czechia.mfa.gov.ua a Josef GOTTWALD

Účelové vyjadřování ukrajinského ambasadora

S osobitým »tvůrčím« přístupem pojal Den vítězství a historii, jež se k němu váže, ukrajinský velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis, který se 8. května poklonil na Čestném pohřebišti Olšanských hřbitovů v Praze vojákům 1., 2. a 4. ukrajinského frontu Rudé armády.

Událost byla zaznamenána na webových stránkách velvyslanectví pod titulkem záměrně akcentujícím právě ty skupiny armád (tzv. fronty), které obsahují slovo ukrajinský: »Pietní vzpomínka u pomníku vojákům 1., 2. a 4. ukrajinských frontů«, bez dodatku které armády.

Pietní akci uspořádalo ukrajinské velvyslanectví ve spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha Armády ČR. Věnec k pomníku rudoarmějců položili, podle webu, kromě ambasadora také velitel Hradní stráže Pražského hradu Jaroslav Ackermann, předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer, poslanci Sněmovny Pavel Žáček (ODS) a Jan Lipavský (Piráti) a zástupce velitele Vzdušných sil Armády ČR brigádní generál Petr Lanči.

Po ceremoniálu následovaly proslovy. Velvyslanec Jevhen Perebyjnis uvedl svou verzi, proč se tyto fronty jmenovaly ukrajinské. »Byli do nich totiž v letech 1943–1944 mobilizováni vojáci převážně z osvobozených území současné Ukrajiny. Ukrajina tehdy jediného roku poslala na frontu téměř tři miliony 700 tisíc lidí. U pěchotních jednotek a útvarů 1. až 4. frontů bylo vojáků původem z Ukrajiny šedesát až osmdesát procent. Byl mezi nimi mimo jiné i dědeček ukrajinského velvyslance, který bojoval na Moravě jako voják 2. ukrajinského frontu,« citují webové stránky velvyslanectví.

Podle těchto vysvětlení byl podíl Rudé armády a zejména Ukrajinců, kteří bojovali v jejích řadách, na osvobození Československa a Prahy rozhodující. Současně velvyslanec zdůraznil, že i když Rudá armáda osvobodila střední Evropu od nacistů, »nepřinesla tam svobodu. Jeden totalitní režim vystřídal jiný«. Nicméně hrdinství obyčejných vojáků ctí a nelze na ně nikdy zapomenout.

Perebyjnis uvedl, že »my, Ukrajinci, vidíme jasné propojení mezí tou válkou před 76 lety, a tou dnešní válkou s Ruskem. Obě dvě jsou války proti agresorům a okupantům. Obě dvě jsou války osvobozenecké. A proto dnes skláníme hlavy před světlou památkou našich ukrajinských vojáků, kteří bránili a stále braní Evropu před totalitou«. Uvedl, že Den Vítězství 9. květen, jenž je státním svátkem Ruska, se stal v současné Ruské federaci »hybridním nástrojem propagandy a dezinformační války proti demokratické Evropě a Ukrajině«.

Podle fotografií na webových stránkách velvyslanectví nebyli na pietním aktu přítomni prakticky žádní další lidé.

Trapně účelové

»Rudá armáda byla mnohonárodnostní, tak jako Sovětský svaz, a nerozlišovala, odkud vojáci pocházeli. Fronty byly pojmenovány podle místa, kde vznikly, nikoli podle složení vojáků. Připisování vítězství právě jen ukrajinským vojákům je hloupé a trapně účelové,« komentovala pro náš list vedoucí pražské kandidáty KSČM pro sněmovní volby a bývalá zastupitelka Hlavního města Prahy Marta Semelová, která si váží samozřejmě i jejich bojového podílu, nasazení a obětí, ale není možné jejich zásluhy nadřazovat nad ostatní národnosti v Rudé armádě. »Pan velvyslanec zapomněl, že v jeho domovině ničí památníky Rudé armády, tak proč se jí u nás dovolává? Prvnímu ukrajinskému frontu velel maršál Koněv, o němž velvyslanec neřekl v posledních letech, kdy Pražané bojovali za záchranu Koněvova pražského pomníku, ani jedno slovo na podporu. Stejně tak po primátorovi Hřibovi nepožaduje návrat historické pamětní desky na Staroměstskou radnici, která vyjadřuje dík za osvobození města právě vojskům 1. ukrajinského frontu Rudé armády,« dodala.

Na banderovce zapomněl

Na další rozporuplnost odkazu ukrajinských bojovníků poukázal Jan Koros, vedoucí kandidátky KSČM v Libereckém kraji. »Je to velmi zvláštní, jak se k odkazu Rudé armády a jejích ukrajinských frontů staví současný ukrajinský velvyslanec. Protože z Ukrajinské sovětské socialistické republiky vstupovali do Rudé armády zejména východní Ukrajinci, to jsou dnes Luhanská lidová republika a Doněcká lidová republika. V západní části měly silnou pozici ukrajinské nacionalistické kruhy, které viděly ve spolupráci s okupanty základ pro vznik samostatného státu,« vysvětlil Koros, který je učitelem dějepisu. »Banderovci způsobili velké hoře nespočítaně Poláků, Židů, Rusů, volyňských Čechů... a i po válce řádili na území Československa, přitom jsou dnes v čele s Banderou v Kyjevě glorifikováni, nazývají se po nich ulice, zato rudoarmějci jsou haněni a jejich památka ničena,« podivil se nad velvyslancovými verbálními »kotrmelci« Koros. Podobně jako další pomahači nacistů vlasovci se také banderovci chtěli probít do západního zajetí, aby se vyhnuli odplatě za své zločiny.

