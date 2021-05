Francouzská politička Marine Le Pennová chce vzít vítr z plachet prezidentským kandidátským soupeřům z pravého i levého politického spektra. FOTO - Wikimedia commons

Marine Le Penová hýří aktivitou

Francouzská politička Marine Le Penová se vyšvihla do pomyslné »síně slávy« francouzské politiky. V průzkumu popularity politiků si za duben polepšila o osm procentních bodů.

Nebyl to obvyklý průzkum okamžité popularity, otázka zněla, zda by účastníci chtěli, aby daná osobnost v příštích měsících a letech hrála významnou roli ve veřejném životě. V případě Le Penové odpovědělo kladně 34 % dotazovaných, o osm procentních bodů více než před měsícem. Obsadila tak druhou příčku, vítězem se stal expremiér Édouard Philippe, pro něj se vyjádřilo 46 % respondentů, třetí příčku obsadil současný ministr financí Bruno Le Maire. Prezident Emmanuel Macron se na přední příčky nedostal.

Tři rozhodující události

K nárůstu popularity šéfce Národního sdružení (RN) pomohly podle listu Le Figaro události posledního měsíce. Do dubna se shodou okolností »vešly« hned tři události, které mají značný vliv na veřejné mínění. Nejprve rozhodnutí soudu pro mladistvé, který osvobodil osm ze třinácti obžalovaných ze žhářského útoku. V roce 2016 zaútočili chuligáni na auto se čtyřmi policisty. Rozbili okna auta, dovnitř vhodili zápalné lahve, a pak bránili policistům v úniku. Soud poslal za mříže pět hlavních viníků, a to na šest až osmnáct let, ale většinu těch, kdo aktivně usilovali, aby se policisté »usmažili«, uznal za nevinné. Veřejné mínění reagovalo pohoršením, policisté protestními demonstracemi. Le Penová se za ně postavila.

Druhou rozbuškou veřejného mínění se o pár dnů později stalo rozhodnutí dalšího soudu, tentokrát nejvyššího. Odmítl potrestat čin radikála, který vyhodil z okna činžáku svou sousedku, ortodoxní židovku, a zabil ji. Pobouření vyvolala argumentace soudu, že radikál nemůže být trestán, protože v době činu byl pod vlivem marihuany a není tedy za čin odpovědný. Tahle argumentace lidi rozzuřila.

Konečně třetím případem byla další vražda, útok islamisty na policejní stanici v Rambouillet, při němž zemřela policistka Stéphanie Monferméová. Byl to už sedmnáctý teroristický útok na policisty za posledních sedm let. Le Penová opět byla mezi prvními, kdo čin odsoudili, u všech tří trestných činů volala po spravedlnosti.

K těmto třem událostem, které pomohly navýšit oblíbenost Marine, lze přiřadit i otevřený dopis penzionovaných francouzských generálů, kteří v něm varují před možnou občanskou válkou ve Francii a před islamismem. Le Penová názor generálů podpořila. Vyjádřila tak mínění nemalé části obyvatel Francie.

Zosobnění nesouhlasu

Le Penová se podle listu Le Figaro stala zosobněním nesouhlasu s politikou prezidenta Emmanuela Macrona. Velká část těch, kteří chtějí dát najevo nesouhlas s prezidentem, se přiklání k Le Penové zejména proto, že má největší šance postoupit s Macronem do druhého kola prezidentských voleb v příštím roce.

Macronovi v současnosti důvěřuje 35 % Francouzů, celých 58 % mu však nedůvěřuje. Zbylých sedm procent si není jistých. Podobně si stojí také premiér Jean Castex, kterému věří pouze 29 % dotazovaných.

Le Penová se dostala do druhého kola prezidentské volby i minule, ovšem s přehledem ji porazil Macron. Byl tehdy novým politikem a lidé věřili, že stojí na »správné« straně, když Le Penovou považovali za osobnost krajní pravice. Časy se však mění. Jednak Marine dělá, co může, aby se zbavila nálepky krajně pravicové a tím pádem »odpudivé« osoby, jednak Macron ztrácí politickou pozici s každým měsícem rychleji. Zajímavé je, že především u umírněné pravice.

Plán pro mládež

Le Penová využívá své nabyté popularity k získávání mládeže. Politologové očekávají, že příští prezidentský souboj bude rozhodovat mladá část voličů, která se od Macrona také odvrací. V době pandemie mladí lidé ztrácejí práci, často si nemohou dopřát víc než jedno jídlo denně a jsou stále více přesvědčeni, že vlastně nemají žádnou budoucnost. Le Penová zareagovala rychle. Na Prvního máje tradičně položila květy s francouzskou trikolórou k soše Johanky z Arku a pronesla projev, v němž vyložila kroky, kterými hodlá mládež podpořit. Jde o poměrně ambiciózní program. Kandidátka nabízí pomoc lidem do třiceti let věku při organizaci jejich podnikání, státní podporu ve stejné výši, jakou dají do svého »byznysu« jednotliví mladí podnikatelé a pětileté osvobození od daňových povinností. Vše pod jménem mladé hrdinky Jany z Arku, jak je program pojmenováván médii. Na pravicovou političku je to nevídaně »levicový« plán, však také politologové soudí, že má vzít vítr z plachet nejen Macronovi, ale i levicovému prezidentskému kandidátovi Jeanu-Lucovi Mélenchonovi. Mohlo by se zdát, že Le Penová vynáší »trumf« předčasně, ale v létě budou ve Francii místní volby a v nich projde její Národní shromáždění, dříve Národní fronta zkouškou důvěryhodnosti. Le Penová má podle deníku Le Figaro »směle nakročeno«.

(pe)