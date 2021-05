Proti lidu této země

KSČM se znepokojením a velkými obavami sleduje, jak nezodpovědná politická rozhodnutí Vlády ČR, podporovaná pravicovou částí opozice, výrazně poškozují hospodářské a ekonomické zájmy naší země.

Nemůžeme se potom divit, že jedním z posledních takových případů je nedávné rozhodnutí běloruské Rady ministrů, zakazující společnosti Škoda Auto dovoz a prodej svých aut. Pro důvod není třeba chodit daleko - mladoboleslavská automobilka z rozhodnutí svých německých majitelů se přímo podílela na tom, že IIHF odňala Bělorusku pořadatelství letošního světového šampionátu v ledním hokeji. Škoda odmítla splnit povinnost hlavního sponzora za předpokladu, že MS se bude konat právě zde. Státní celní výbor Běloruska nyní ještě zmíněné rozhodnutí Rady minstrů zpřísnil a zákaz rozšířil pro Škodovku v té nejhorší možné variantě, a sice na všechny produkty této značky bez ohledu na zemi jejich původu.

Kam až zachází politická negramotnost a namnoze především snaha vetřít se do přízně Evropské unii, na to jednoznačně zareagoval mluvčí Státního celního výboru slovy: »Do Běloruska nepronikne jediná Škoda.«

Přitom Škoda Auto měla v Bělorusku dlouhodobě velmi úspěšný odbyt. Až budou zaměstnanci bez práce, jistě napíší děkovný dopis dnes už bývalému ministru zahraničí Petříčkovi, který rozhodnutí společnosti nesponzorovat hokejový šampionát, pokud se odehraje u Lukašenka, plně podpořil: »Děkuji Škodovce. Jsem rád, že se jako vlajková loď našich firem rozhodla nepodporovat mlácení holek a porušování lidských práv v Bělorusku. Nejlepší reklama je mít pověst slušných lidí.«

Za tu »pověst« (notabene falešnou) zaměstnanci Škody Auto jistě také zaplatí složenky a koupí dětem jídlo a oblečení... Dost dobře nechápu, jak mohl sponzoring hokejového MS souviset s podporou Lukašenkova režimu...

KSČM považuje toto rozhodnutí za vysloveně politické a realizované na příkaz z centrály Volkswagenu, který možná převezme běloruský trh pro svůj mateřský podnik a také možná z Bruselu a dalších sídel globálních korporací. Avšak bezcharakterně proti České republice a jejich občanům. Národní zájem vláda nehájí a přisluhovači buď z hlouposti nebo za »jidášský groš« radostně hýkají.

Pokud se vláda podřídila, ať zajistí také krok »B«, aby se EU či někdo jiný postará Škodě Auto o nové trhy, náhradou za ty ztracené v Bělorusku. To se samozřejmě nestane, tomu nikdo z nás nevěří. Nebo snad kráčí o to, jak těmito rádoby humánními protesty zlikvidovat Škodovku úplně? Jednoduše řečeno, zaprodaní lokajové opět posloužili nadnárodním zájmům, proti vlastnímu lidu. To je odsouzeníhodné. Styďte se!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM