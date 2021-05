Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Opatřilem, předsedou Všeslovanského výboru, z. s.

Je nedůstojné, aby Češi stále provokovali Rusko

Vy se ve své spolkové činnosti zabýváte mimo jiné rozvojem rusko-českých vztahů na poli kulturním, osvětovém, na bázi mezilidských vztahů. Co říkáte ponížení obou velvyslanectví, českého a ruského, na minimální počet diplomatů a administrativních pracovníků?

Je to neprofesionalita a ostuda České republiky. Politické vedení státu mělo k dispozici nedůvěryhodnou informaci BIS, která u premiéra a ministra vnitra a zahraničí potlačila schopnost pragmatického myšlení a vyvolala emoce, jimž podlehli. To, co spustili, je důkazem neprofesionálního přístupu k věci.

V mezinárodních vztazích platí důležitý princip. Nečinit zbrklá jednostranná rozhodnutí a nejprve zaslat druhé straně diplomatickou nótu. Důležité je vyčkat reakci protistrany a teprve potom rozhodnout o dalším postupu.

V tomto případě se premiér a tehdejší dvojnásobný ministr - vnitra a zahraničí - zachovali nedůstojně a jako naprostí diletanti, žádnou nótu neposlali a rovnou rozhodli bezprecedentním způsobem, což vyhovuje především jejich opozici.

Byl to český premiér Andrej Babiš spolu s ministrem vnitra a zahraničí v jedné osobě Janem Hamáčkem, kteří se na základě neprověřených zjištění rozhodli vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády, které čeští zpravodajci vyhodnotili jako agenty. Hamáček, který si ještě nestačil na ministerstvu zahraničí zahřát židli, se chtěl zviditelnit. A povedlo se mu to dokonale. V podstatě uzavřel naše velvyslanectví v Moskvě!

Téměř před rokem jste napsal článek s názvem Budou Češi stále provokovat Rusko?. Jak odpovídáte nyní, počátkem května 2021?

Češi budou stále provokovat Rusko. Bohužel. Ptáte-li se proč, tedy odpovídám: Uměle vyvolaná a stupňující se do obludných rozměrů rusofobie činí z Ruska nepřítele, z prezidenta Putina činí dokonce zabijáka. Česká rusofobie je v souladu s koncepcí americké protiruské propagandy, proto stupňovat provokace proti Rusku je smyslem současné české zahraniční politiky. Cílem bylo zabránit účasti Rosatomu na dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech, nedopustit dovoz ruské vakcíny Sputnik V a nezahájit jí očkování proti koronaviru. Sputnik V je přitom nejprověřenější a nejbezpečnější vakcínou proti koronaviru. O ostatních vakcínách, schválených EMA ve zkráceném řízení a jen dočasně, bylo už hodně napsáno. Politikové zbavují část české populace možnosti nechat se bezpečně očkovat.

Není velmi podivná časová shoda oznámení »kauzy Vrbětice« s finalizací nabídkových řízení na tendr JE Dukovany?

Ano, dosáhli toho, že účast Ruska v tendru na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech je vyloučená. Ale neuvědomují si, že výkon reaktoru do 1200 MW byl zvolen z technologických důvodů, protože větší se vedle těch stávajících, s ohledem na možnosti chlazení, do Dukovan nehodí. V tendru by ale zůstali Američané, Francouzi a Korejci. Francouzi a Korejci takový blok nemají, Westinghouse v roce 2017 prošel bankrotem. Realita je taková, že jediný, kdo mohl nabídnout odzkoušený reaktor o výkonu do 1200 MW, bylo Rusko.

Jak pohlížíte na údajný útok na muniční sklad ve Vrběticích?

Je to jen pouhá záminka k dalšímu prohloubení krize ve vztazích mezi ČR a Ruskem. Kauza Vrbětice je sedm let stará. Ale až nyní – opět to opakuji - kdy se má jednat o dostavbě Dukovan a dovozu ruské vakcíny, se hodilo ji otevřít a udělat z ní akt státního terorismu. Už samotný tento pojem je zavádějící, protože jej mezinárodní právo nezná.

O co tehdy šlo podle vás?

Muniční sklad ve Vrběticích na Zlínsku vybuchl v roce 2014, dva lidé na místě zemřeli. Ale explozí bylo více. První z výbuchů a následný požár zničil 16. října 2014 sklad číslo 16, ve kterém bylo 58 tun munice. Druhý výbuch 3. prosince 2014 zničil sklad číslo 12, ve kterém bylo 98 tun materiálu. Poté následovalo 355 neřízených výbuchů. Oba objekty měla tehdy pronajaté ostravská firma Imex Group.

Musím se ptát, jak je možné, že sklady nebyly dostatečně střeženy a zabezpečeny? Podle svědků do areálu chodili lidé z okolí na houby. Okresní soud ve Zlíně řešil kauzu, ve které byla šestice lidí obžalována z krádeží zbraní ve Vrběticích. Nejméně čtyřikrát vnikli do údajně uzavřeného a střeženého areálu, uvnitř kradli samopaly, součásti zbraní a výbušniny, některé z nich pak prodávali.

Samotná skutečnost, že policie, vojenská rozvědka a další odborné týmy sedm roků vyšetřovaly okolnosti výbuchů a nic nezjistily, by mohla svědčit o kvalitě těchto českých bezpečnostních složek. Ale najednou se tu vynořila Bezpečnostní informační služba, která proslula v loňském roce svým románem na téma »ricin« a více než vyšetřováním je známá spíše psaním pohádek pro dospělé typu James Bond. Tato BIS po sedmi letech zjistila něco, co nikdo do té doby nezjistil.

Mám ještě jeden postřeh. Stále se opakuje, že »za výbuchy ve Vrběticích stojí agenti GRU Miškin a Čepiga, vystupující mj. pod jmény Boširov a Petrov«. Prý měli za úkol zničit munici, která měla odjet do Bulharska. Munice prý měla vybuchnout mimo území ČR. Svoji akci údajně zpackali. Nejméně jedna z roznětek, které vložili v říjnu 2014 do muničního skladu nedaleko Vrbětic, zafungovala předčasně. Došlo k obrovskému výbuchu, který mj. stál životy dvou lidí. Kvůli tomu neodjela celá zásilka na místo určení a v prosinci téhož roku došlo k další explozi v areálu, vzdáleném více než kilometr od epicentra původního výbuchu. Pokud tedy tomuto mám věřit, potom je zcela zřejmé, že takový útok nebyl vůbec namířen proti České republice.

Proti komu tedy?

Na tuto otázku by měli odpovědět vyšetřovatelé. Kam chtěl onen bulharský obchodník se zbraněmi munici vyvézt? Do Sýrie, nebo na Ukrajinu? A zase si můžeme klást otázku, které straně bojů měla být dodávka určena? To je skutečně otázka pro vyšetřovatele.

A co když s tím vůbec ruští agenti nemají nic společného? U prvního výbuchu v nestřeženém objektu zemřeli dva lidé. Co tam dělali? S čím a proč tam manipulovali? Nemohli právě oni způsobit první výbuch? Pokud tito lidé neodborně manipulovali s municí, jaký podíl na tom mají Rusové? Verze o časované roznětce se zdá být pravděpodobná. Ale jaký je důkaz, že ji tam skutečně umístili uvedení agenti GRU? Vždyť ji tam mohl dát kdokoliv, kdo měl na zničení munice nějaký zájem. A vůbec to nemusel být Rus.

Apel prezidenta Zemana vyšetřit celý případ do konce považuji za nezbytně potřebný. Jak se zdá, tak ani ve druhém skladu nebyla časovaná rozbuška. V takovém případě je třeba zjistit, kdo měl na likvidaci skladu zájem. Potom bych musel souhlasit s premiérem Babišem, že výbuchy nebyly namířeny proti ČR, ale proti uskladněnému materiálu, při nichž bohužel zahynuli dva lidé.

Podle dosud dostupných informací však žádné relevantní důkazy o tom, že existuje jakýkoliv vztah mezi vrbětickým výbuchem a ruskými zpravodajci, neexistují. A to je největší bída autorů této kauzy. Pokud jde o dvě fotografie, které byly zveřejněny, tak v prvé řadě není znám jejich původ. Ale s největší pravděpodobností byly převzaty z britských zdrojů, ať soukromých – noviny - nebo státních. A to je tak asi vše. A z hlediska jednak kriminalistického a jednak trestně-procesního je dokazování jakékoliv trestné činnosti, výbuchů a požárů zejména, pouhé pium desiderium (zbožné přání - pozn. aut.).

Od skutku uplynulo sedm let. Ale to není zdaleka vše. Ve věci proběhlo soudní řízení, které bylo skončeno před pěti lety. Trvalo dva roky a nebyl zjištěn ani stín podezření ze zapojení zahraničních subjektů.

Takže jakékoliv obviňování kohokoliv je ve světle těchto časových odstupů a předchozích výsledků trestního řízení nonsens a naprosté fiasko autorů této frašky. Zkrátka je více otázek než odpovědí a já nemohu bezhlavě tomu všemu »jen tak« uvěřit.