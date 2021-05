Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovnu čeká hlasování o nedůvěře vládě

Koalice Spolu a Pirátů a Starostů (STAN) shromáždily dostatek podpisů k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Novinářům to řekl předseda ODS Petr Fiala. Premiér Andrej Babiš (ANO) nechápe, proč by měla Sněmovna hlasovat o vyslovení nedůvěry pět měsíců před volbami. Stanovisko komunistů projedná jejich výkonný výbor.

Schůze by se měla podle dohody uskutečnit na začátku června. K jejímu svolání je třeba 50 podpisů. Spolu má 40 poslanců, kluby Pirátů a STAN dohromady čítají 28 zákonodárců. »Schůze k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) bude svolána na základě společného postupu koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů, kteří přidají svoje podpisy k naší žádosti. Součástí naší dohody je to, že odevzdání podpisů na svolání schůze a samotná schůze k nedůvěře proběhne na začátku června,« řekl Fiala. Pro vyslovení nedůvěry vládě je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců.

»Je to jejich právo. Pokud mají 50 podpisů, tak schůze s tímto bodem bude svolána,« komentoval svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Hlasování komunistů podle něj posoudí Výkonný výbor ÚV KSČM. Podle předsedy poslaneckého klubu Pavla Kováčika budou komunisté s vysokou pravděpodobností hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Také on uvedl, že nejprve bude muset věc posoudit výkonný výbor. Očekává ale, že výbor doporučí hlasovat pro nedůvěru. »Samozřejmě budeme brát ohled na doporučení výkonného výboru, ale jestli to hlasování bude jednotné, nebo volné, se definitivně rozhodneme na jednání poslaneckého klubu těsně před hlasováním,« řekl s tím, že zatím to vypadá tak, že většina členů klubu je pro vyslovení nedůvěry. KSČM v polovině dubna vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala potvrdil, že hnutí SPD bude hlasovat pro nedůvěru vládě.

K vyslovení nedůvěry je potřeba minimálně 101 hlasů. Koalice Spolu má 40 poslanců, kluby Pirátů a STAN dohromady čítají 28 zákonodárců, hnutí SPD má 19 členů. Klub KSČM tvoří 15 poslanců a ve Sněmovně sedí také šest nezařazených poslanců.

Babiš: Nedůvěra destabilizuje situaci

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nechápe, proč o nedůvěře vládě hlasovat pět měsíců před volbami. »O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu,« řekl Babiš. Kabinet se podle něj musí soustředit na očkování, ale i na způsoby testování a úpravu cestování do zahraničí. »Nevím, co tím opozice sleduje, protože zkrátka pokud bude vyslovena nedůvěra, tak to zkomplikuje naši práci a destabilizuje situaci. Nevidím v tom zkrátka žádný smysl,« řekl.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček dal rozhodnutí opozičních koalic do vztahu k diplomatické roztržce s Ruskem. »Po týdnech dohadů a svalnatých vyjádření se opozici konečně podařilo najít 50 podpisů. Současně plánují hlasování až po odchodu ruských diplomatů, tedy poté, co tato vláda dokončí nejúspěšnější bezpečnostní operaci v novodobých dějinách. A pak pravděpodobně plánují tuto vládu odvolat. Obrázek ať si udělá každý sám,« napsal ČTK.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) hlasování o nedůvěře nepovažuje za šťastné. »Myslím, že máme úplně jiné problémy, které jako Česká republika řešíme. Snažíme se stabilizovat po covidové situaci. V tuto dobu střílet vládu do nohy není opravdu šťastné,« řekla novinářům. Zmínila, že do voleb zbývá »strašně krátká doba« a jen dvě poslanecké schůze.

Podle předsedy občanských demokratů vláda nezvládla boj s koronavirovou pandemií. ČR patří k zemím s nejvyšším počtem obětí na milion obyvatel, mělo nejdéle zavřené školy a spousta podnikatelů nedostala potřebnou podporu pro udržení provozu, přestože byl rozvrácen státní rozpočet, uvedl. Dodal také, že vláda nebyla schopna zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem.

Piráti a STAN původně podpisy připojit nechtěli, byli spíše pro rozpuštění Sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Zdůvodňovali to zejména aktuální diplomatickou roztržkou s Ruskem a tím, že do konce května mají ČR opustit další pracovníci ruské ambasády. Koalice ale minulý týden oznámila, že nezískala potřebnou podporu tak, aby se volby uskutečnily do konce léta. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb by bylo zapotřebí nejméně 120 poslanců.

(jad)