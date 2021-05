Ilustrační FOTO - Pixabay

Skupina občanů druhé kategorie

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v červnu podle původního plánu začne fungovat takzvaný covidový pas. O podobě certifikátu, který má lidem s očkováním, negativním testem či protilátkami usnadnit cesty přes hranice, nyní vyjednávají členské země s Evropským parlamentem.

»Očkování proti COVID-19 je bezesporu jednou z mála cest návratu k dlouho očekávanému běžnému životu. Ministerstvo zdravotnictví se nyní - prý z důvodu obav z možného falšování - rozhodlo uznávat pro cestování a případně i pro další výhody v podobě vstupů na kulturní nebo sportovní akce pouze ty vakcíny a certifikáty, které občané obdrželi v České republice,« uvedla stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Ministerstvo zdravotnictví podle ní nehodlá ověřovat cizí certifikáty a čeká na »covidový pas«. Ten by měl být společný pro všechny státy Evropské unie. »Jenže dohoda v rámci EU je zatím v nedohlednu. Do té doby budou očkovaní s certifikátem vydaným na území jiného státu bezdůvodně diskriminováni. Přitom může jít i o české občany, kteří se nechali očkovat v zahraničí kvůli dřívějšímu nedostatku vakcín v České republice. Ministerstvo zdravotnictví neumí jasně prokázat, že všichni případně jimi zvýhodnění jsou bezrizikoví a ostatní znevýhodnění výrazně rizikoví pro veřejné zdraví, přesto k tomuto nesmyslnému kroku chce přistoupit. V EU všechno dlouho trvá a je celkem nepravděpodobné, že by se za několik málo týdnů všichni dohodli na přesných podmínkách. Musí totiž vyřešit požadavek, aby PCR testy byly stejně jako vakcíny zdarma. Rozhodnout, co s občany zemí EU, kteří dostali ruské a čínské očkovací látky nechválené Evropskou lékovou agenturou,« dodala Marková.

Podle ní je třeba vymyslet i systém sdílení osobních údajů, který bude v souladu se zásadami jejich ochrany. »A zavést takové technické a digitální postupy, které umožní propojit národní a regionální databáze očkovaných a otestovaných osob. A konečně vytvořit samotný »pas«, tedy kód QR na obrazovce mobilu nebo na papíře, který si budou umět přečíst pohraniční orgány ve všech 27 zemích. Osvědčení má navíc mít oporu v zákoně a fungovat na základě evropského nařízení. Dokončení celoevropského řešení optimisticky směřuje k 1. červenci. Do té doby bude ministerstvo zdravotnictví nečinně přihlížet a vědomě vytvářet skupinu občanů druhé kategorie,« uzavřela Marková.

(zmk)