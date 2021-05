Ilustrační FOTO - Pixabay

Praktici konečně dostanou vakcíny

Praktičtí lékaři budou od příštího týdne dostávat vakcínu firmy Moderna přímo do svých ordinací. Měl by se tak vyřešit problém s tím, že u praktických lékařů čeká na očkování přes 216 tisíc lidí, z toho asi 23 tisíc seniorů nad 80 let.

Dohodla se na tom vláda se Sdružením praktických lékařů. Dosud praktičtí lékaři dostávali především vakcíny společností AstraZeneca a Johnson & Johnson, kterých ale zatím nebylo dost pro všechny zájemce o očkování v ordinacích.

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové je to dobrá zpráva, jen přichází dost opožděně. »Od začátku jsme říkali, že zapojení praktiků do očkování je klíčové. Že zvláště pro starší lidi by bylo nejlepší, kdyby se mohli očkovat právě u svých praktických lékařů. Tím, že jsme neměli dostatek takové očkovací látky, kterou mohou praktici očkovat, došlo k tomu, že se očkuje v drtivé většině v nemocnicích a ve velkých očkovacích centrech, protože jsou schopny vyočkovat tu hůře skladovatelnou látku od Pfizeru. Nyní to konečně vypadá, že bude dost očkovací látky, kterou mohou aplikovat a snadno skladovat i praktičtí lékaři a zároveň je vyřešena i distribuce. Je to základ k tomu, aby se v té klíčové vyšší věkové kategorii očkování dokončilo. Je to dobře, ale pozdě,« řekla Haló novinám Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Celkem by měli praktici v květnu a červnu dostat 454 tisíc dávek Moderny. Každý týden bude podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky dodáno 70 tisíc dávek, z toho 50 tisíc bude rozvezeno do ordinací praktiků, zbytek bude určen na druhé dávky už dříve očkovaných lidí. Vakcíny od AstraZeneky bude podle Šonky v květnu dodáno jen asi tolik, aby to pokrylo požadavky na druhé dávky očkování.

Vakcínu Moderny si budou praktici objednávat přímo u distributora podobně, jako se to nyní děje s očkovací látkou od Johnson & Johnson. Distributorem obou vakcín je firma Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Dosud se Moderna rozvážela podle požadavků krajských koordinátorů očkování. Změnu zajistí dodatek smlouvy, který ve středu podepsaly s distributorem zdravotní pojišťovny. Podepsání novinářům potvrdil náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Vakcína od firmy Pfizer/BioNTech bude i nadále rozvážena jen do očkovacích center.

Praktičtí lékaři dosavadní distribuci vakcín kritizovali, krajští koordinátoři podle nich preferovali velká očkovací centra.

Všichni čtyřicátníci se začnou registrovat

Vláda zároveň rozhodla, že od nedělní půlnoci se k očkování proti koronaviru budou moci registrovat lidé ve věku 40 až 44 let. Poté už se možnost očkování otevře pro všechny lidi nad 16 let. Nyní se mohou nechat očkovat lidé nad 45 let. Věková kategorie 45 až 49 let byla otevřena tento týden v noci na úterý, podle dat ministerstva zdravotnictví za dva dny dostalo očkování asi 150 tisíc lidí v tomto věku.

Až se možnost očkování nabídne i lidem ve věku 16 až 39 let, bude mít stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) konečně jasno v tom, kolik lidí má o vakcinaci opravdu zájem. Na základě toho pak také může upravit kampaň na podporu očkování. Už nyní se podle něj připravuje část kampaně, která by měla cílit na mladší lidi. Kdy se očkování otevře pro všechny nad 16 let, premiér neuvedl.

Spojené státy tento týden rozhodly, že vakcínu od společností Pfizer/BioNTech mohou dostat i děti ve věku 12 až 15 let. Dosud byla určena jen pro starší 16 let. Babiš předpokládá, že podobné rozhodnutí brzy padne i na evropské úrovni. Stát uvažuje i o tom, že by do očkování zapojil i firmy. Detaily se budou ale teprve ladit, řekl premiér.

S podáváním vakcín začali zdravotníci v ČR na konci prosince loňského roku. Ke středečnímu večeru zdravotníci podali přes 3,9 milionu dávek, asi 1,09 milionu lidí už má očkování ukončené. Více než 2,8 milionu Čechů dostalo aspoň jednu dávku, která by je podle odborníků měla chránit minimálně proti vážnému průběhu choroby. To dokazuje razantní pokles úmrtnosti v nejproočkovanějších věkových kategoriích.

(ste)