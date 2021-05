Projekt dobíjecích stanic

Teplárny Brno si od města pronajmou pozemky, na kterých vybudují a budou provozovat veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Seznam městských pozemků určených k pronájmu na středečním jednání schválili radní.

Město s teplárnami uzavřelo dohodu o spolupráci na projektu výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily. »V dohodě potvrzujeme zájem o vybudování ucelené sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobilitu ve veřejném prostoru města. Také chceme vytvořit jednotný systém jejich správy. Nyní jsme odsouhlasili záměr pronájmu pěti pozemků. Dva jsou v Líšni, po jednom pak v městských částech Brno-střed, Bystrc a Brno-sever,« sdělila primátorka města Markéta Vaňková (ODS).

Ilustrační FOTO - Pixabay

Jako první by na přelomu června a července měla začít fungovat stanice na Kamechách v Bystrci. Další přibudou o prázdninách v ulicích Kotlanova, Masarova a na náměstí SNP. Pátá vznikne v Křídlovické. Tím ale umisťování stanic nekončí, v budoucnu jich má být 20. Ještě letos by měla být zprovozněna stanice například na hlavním parkovišti Brněnské přehrady či na Makovského náměstí. Dvě stanice by měly začít fungovat také v areálu Technologického parku.

V rámci vytvoření pravidel pro využití nabíjecích stanic zřídí město novou zónu E, kam bude bezplatně vydávat oprávnění umožňující využití parkovacích míst. »Podle typu dobíjecí stanice budou místa buď určena na krátkodobé stání po dobu čtyř hodin, nebo dlouhodobé po dobu 24 hodin. Řidiči pouze vyplní, že chtějí stát v zóně E a zda chtějí parkování krátkodobé či dlouhodobé. Dodržování pravidel budou kontrolovat strážníci,« popsal radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Za elektromobily budou považována i všechna hybridní vozidla.

Loni Teplárny Brno vybudovaly tři rychlodobíjecí stanice, z toho dvě u svých provozů Červený mlýn a Špitálka. Třetí se nachází v obchodní Galerii Vaňkovka.

