Už nejde jen o gender

V úterý večer na stanici Prima se objevil jeden z poslaneckých Pirátů – Ondřej Profant – a sdělil nám, že návrh na to, aby se do fyzických dokladů uváděly jen skutečně identifikačně nutné údaje, je v souladu s »trendem«. A to, jestli jste muž nebo žena, což je uvedeno v dokladech, je přece zbytečné. Podle něj vlastně stačí se podívat na fotografii a každý to ví. Ten nesmysl Pirát skutečně vyslovil. Nevím, jak z fotografie »máničky« (užívám název z minulosti, kdy se tak říkávalo dlouhovlasým mužům) či hodně krátce ostříhané ženy dokáže, aniž by se člověk spletl, rozpoznat, že jde skutečně o opačné pohlaví. Prý ovšem hlavním důvodem vynechání pohlaví je to, že mezi námi jsou transsexuálové, a ti »chudáci« často nevědí, čím jsou.

Nejde však jen o nápad jednoho poblázněného Piráta, kterým jsme se dozvěděli, co nás čeká, jestliže by Piráti převzali otěže naší vlády. Návrh na jednotné záchody pro muže a ženy už byl vysloven a zřejmě bude tvrdě prosazován. Slovo otec a matka údajně vadí stejnopohlavním párům, které nejen, že by měly mít možnost uzavírat svatby a zároveň i vychovávat děti, tedy i děti adoptovat, bude-li to potřeba. Proto je ve hře »první rodič« a »druhý rodič«. Možná i další název Piráti vymyslí. Nebo jména s koncovkou »-ová«, tzv. přechylování, neodpovídají prý světovému trendu. Tedy především angličtině. Proto se musí začít rušit. Už dnes »progresivní« mladé ženy si přece odřekly přechylování a tím se staly světovými. Jistě už někdo začíná přemýšlet také o tom, že je třeba zrušit i zmíněné »tvrdé y« v ženském minulém čase. Je zřejmě diskriminující.

Budou ovšem i další změny, pokud tedy se k moci dostanou Piráti. Marihuana nebude trestná, tedy i dealerství. Každý má přece právo na svůj joint, je svoboda. Zda i další drogy budou uvolněny a bude možné si je koupit ve stánku s pivem, nevím, ale je to pravděpodobné. Jen to chce čas. Stále jsou tu nejen tradicionalisté, kteří nepochopili »světové trendy a modernost doby«, ale také ti staří, kteří nejsou schopni pochopit »světový trend« a vstřícné plány Pirátů. Ano, pokud by Piráti stáli v čele naší vlády, máme se na co těšit. Už totiž nejde jen o gender. Věřím však, že se tak nestane.

Otakar ZMÍTKO