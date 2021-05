Jsme komunisty!

Před sto lety, ve dnech 14. až 16. května 1921, se v karlínském Národním domě uskutečnil ustavující sjezd Komunistické strany Československa. Tehdy se zrodila revoluční strana nového typu, která se postavila do čela boje za zájmy pracujících a dalších lidových vrstev Československa, do boje proti kapitalismu – za socialismus. Tato událost byla vskutku mezníkem ve vývoji našeho hnutí. Jednalo se o důsledek hlubokých změn v mezinárodním dělnickém hnutí, ke kterým došlo po Velké říjnové socialistické revoluci.

V nově vzniklém Československu završil boj o Lidový dům, spojený s následným brutálním potlačením prosincové generální stávky, sérii hanebných zrad sociální demokracie. Zrod nové strany se stal nutností. Za přímé pomoci ruských bolševiků, Komunistické internacionály a osobně i Vladimira Iljiče Lenina se tak po dlouhém a složitém vývoji vytvořila Československá komunistická strana. V řadě významných osobností, které stály u vzniku nové strany, dodnes vyniká především jméno Bohumíra Šmerala.

Byl to právě Bohumír Šmeral, kdo na ustavujícím sjezdu strany pronesl slavný referát známý pod názvem »Jsme komunisty!«. V něm zazněla mimo jiné i tato dodnes inspirující slova: »Komunismus jest organizace, jest pořádek, řád ducha, času, síly a hmoty a spolupráce všech. Kéž bychom všichni, které osvítila zář této ideje na cestě do Damašku a kteří musíme popřípadě býti též tvrdými v jejích službách, našli sílu, abychom při tom vždycky všichni zůstali dobrými lidmi. Kéž by naše dnes zakládaná strana vždycky byla stranou dobrých lidí, prostých sobectví, prostých ctižádosti, prostých lehkomyslnosti a frivolnosti, schopných sebepokoření, nepřístupných svodům mrzké hmoty. Budeme-li sami sobě tvořiti společnost dobrých lidí, pak budeme vnitřně šťastni, i kdyby na nás dopadaly kruté rány a kdyby celý ostatní svět s potupou se na nás díval jako na zrádce a vyvrhele lidstva.«

O tom, nakolik dokázali komunisté dostát těmto vpravdě vysokým nárokům, svědčí dnes již stoletá historie zápasů komunistické strany. Pod vedením KSČ usilovali v dobách I. republiky českoslovenští pracující o své sociální osvobození, socialistické východisko z tehdejší hospodářské krize. Vpravdě hrdinný zápas svedla strana v době hitlerovské okupace naší vlasti, kdy za svobodu v boji proti fašismu položily své životy desítky tisíc jejích členů a stoupenců. Stala se motorem zásadních změn v zemi po jejím osvobození a v únoru 1948 dosáhla historického vítězství. Čtyři desetiletí, kdy komunistická strana stála v čele budování a rozvoje lidově demokratického a posléze socialistického Československa, jsou dodnes dokladem úspěšnosti reálné alternativy ke kapitalistickému systému, založenému na barbarském vykořisťování člověka člověkem.

To, že u nás komunistické hnutí přežilo i velkou porážku z listopadu 1989, je navzdory všem objektivním i subjektivním problémům, jimž od té doby čelilo a čelí, klíčovým faktorem v našem zápase v podmínkách restaurovaného kapitalismu. Je totiž důležité, aby zde byli ti, kteří nebojují pouze s důsledky současné reality, jako je nezaměstnanost, zadlužení a exekuce, neexistence dostupného bydlení, omezování sociálního systému, útoky na veřejné zdravotnictví a školství, účast na válečných agresích v zahraničí a podobně, ale zápasí i s jejich příčinou – kapitalismem, proti kterému staví zcela zřetelně socialistickou alternativu. To musíme mít také na mysli, když analyzujeme složitou situaci, v níž se naše hnutí v současnosti nachází, a její možná východiska. I nadále se proto snažme ze všech sil naplnit známá slova, jež o nás komunistech před sto lety pronesl Bohumír Šmeral, když na zakládajícím sjezdu strany hrdě prohlásil: »Jsme víc než politická strana. Jsme předvoj nového života.«

Milan KRAJČA, místopředseda ÚV KSČM