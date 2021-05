Ono

Už je to tady, už je to tady. Hurá, to se máme. Očkování je v plném proudu, prý budeme za chvíli za vodou. Než nás samozřejmě zase zavřou doma v obýváku. Vládě bude asi vyslovena nedůvěra, i když vcelku zbytečně, protože prezident Zeman se vyslovil ve smyslu, že ji stejně nechá dovládnout, a třeba i v demisi. Takže jako obvykle vcelku zbytečné opoziční sedánky s koulením očima Pekarové a chrchlavým hlasem Bartoše a jeho pirátstva na bezduchých tiskovkách.

Nicméně, jak jsem říkal, už je to tady, už vystrkují růžky a už si konečně můžeme udělat obrázek, jak to bohužel s námi bude vypadat.

Začalo to opět tlakem na legalizaci sňatků homosexuálů a tento týden dalším pseudonávrhem a útokem na občanky. Poslanec Profant a jeho pirátstvo předložili návrh, aby se v občanském průkazu už neuvádělo pohlaví. Prý to způsobuje problémy lidem, kteří se rozhodli podstoupit změnu pohlaví. Je prý problematické v daném období »léčby« u nich určit, zdali jsou mužem, nebo ženou a hlavně to není nutné k identifikaci dané osoby.

Věda hovoří tak, že lidské pohlaví se určuje podle genů na pohlavních chromozomech. Žena má dva chromozomy X, tedy XX, muž má jeden chromozom X a druhý Y, tedy XY. Což tedy znamená, že existují dvě pohlaví – muž a žena. Je tu ale pohlavní identita, která je často zaměňována za pohlaví, ta vyjadřuje námi vnímaný pocit rozporu nebo souladu se svým vlastním tělem a jeho pohlavními znaky.

Nemohu se zbavit pocitu, že pirátstvo prostě potřebuje hlasy do voleb, a to de facto od nevyrovnaných menšinových jedinců a nebojím se říci, jedinců, co z toho ve většině případů takzvaně vyrostou a tenhle módní nesmysl nechají za sebou, jako jednu z nepovedených kapitol svého života.

Žij a nech žít. Tak vypadala odpověď jednoho z diskutujících pod článkem, u něhož kupodivu nebyla diskuse zakázána. Mohu argumentovat stejně. Nechte mě žít. Koneckonců máme tolik proklamovanou demokracii a v ní se prostě většina nikdy, opakuji nikdy, nepodřizuje menšině. Lze to jen tehdy, pokud většina s tím podřízením souhlasí. Dle různých hlasování si jsem jist, že tady většina nesouhlasí a chce si chránit svůj prostor a zdravý rozum. Ale chtít po někom, aby používal rozum, když je schopen kvůli hlasům zkomolit češtinu nesmyslným paskvilem »pirátstvo«, jen aby se zalíbil pár nevyrovnaným jedincům, je a bude jako házet perly sviním.

Spokojme se tedy s tím, že po volbách brzy nebude táta a máma, ale rodič jedna a dvě. Muž nebude mužem a žena nebude ženou, ale budeme mít pár jedinců v lodičkách a duhových šatech, ale s vousy, co se nebudou cítit diskriminováni. Doufejme, že jen do doby, než se rozhodnou, které ono jsou.

Ono to ono, co má onen hlas, je pro to ono pirátstvo mořem, na kterém to jeho loďstvo pluje a snad se také brzy potopí.

Pavel JÁCHYM