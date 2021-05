Ilustrační FOTO - Haló noviny

Brusel zdražil zásilky z ciziny

Počet poštovních zásilek ze zemí mimo EU, které podléhají celnímu řízení, se od července až ztrojnásobí. Důvodem jsou nová pravidla EU, podle kterých je nutné i za zásilky s hodnotou do 22 eur odvádět DPH.

Loni prošlo celním řízením okolo 18 milionů poštovních zásilek, o rok dříve to bylo 28 milionů. Pokles způsobila pandemie koronaviru. Podle generálního ředitele Romana Knapa pošta v současnosti denně doručuje 30 000 až 50 000 zásilek, které budou podléhat celnímu řízení. »Očekáváme, že zejména v těch prvních měsících tam bude pokles o jednu polovinu až dvě třetiny. Až si lidé zvyknou na nový systém, zjistí, jaké zboží má smysl objednávat, protože tam dojde k výraznému zdražení, tak by se to mělo postupně vrátit na současná čísla,« podotkl.

V současné době zásilky nízké hodnoty procházejí jednoduchým celním řízením, které zajišťuje poštovní operátor či přepravce. Příjemce zásilky nemusí prakticky nic řešit a objednané zboží je mu přímo poštovním operátorem nebo expresním přepravcem doručeno. Nově bude muset příjemce podávat elektronické celní prohlášení. To se dosud vztahovalo na balíky s cenou od 22 do 150 eur.

Vzhledem k tomu, že 99 procent veškerých zásilek objednaných mimo EU dopravuje poštovní operátor, vytvořila Celní správa aplikaci eCeP, která nově umožní lidem podat celní prohlášení u zásilek přepravovaných Českou poštou do hodnoty 150 eur.

»Česká pošta je v celním řízení obrazně i doslova oním pomyslným pošťákem. Zásilku ze třetí země převezmeme do přepravy, zajistíme potřebnou administrativu spojenou s celním řízením a balíček předáváme adresátovi. Změny v DPH nejsou českým patentem, jedná se o unijní rozhodnutí. My jsme připraveni našim zákazníkům pomoci s celním řízením, aby jim daňové změny zabraly co nejméně papírování,« dodal Knap. Pošta za příjemce celní řízení vyřídí za 97 Kč v případě jeho součinnosti nebo za 150 Kč bez ní.

Pokud se občan rozhodne sám podat elektronické celní prohlášení prostřednictvím aplikace poskytované Celní správou, musí se podle ředitele sekce výkonu služby Jaroslava Illeho předem digitálně identifikovat, aby celní orgány věděly, s kým jednají a komu vyměřují DPH.

Jestliže lidé objednají zboží například v červnu, ale to do republiky dorazí až v červenci, budou muset k zásilkám podat elektronické celní prohlášení vlastními silami, nebo se nechat zastoupit poštovním operátorem či dopravcem. Stejný postup se bude uplatňovat i u zásilek, které sice do ČR dorazí do 30. června, ale k celnímu řízení budou předložené až v červenci. Podle nových pravidel zůstávají od DPH osvobozené dary zasílané příležitostně mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 eur. Ovšem i pro tyto zásilky bude nutné nově podat elektronické celní prohlášení.

Pošta kvůli očekávanému náporu na začátku roku otevřela v Praze novou pobočku pro odbavování zahraničních zásilek. Pošta Praha 120 se přesunula z Košíř do zrekonstruované budovy ve Štěrboholech a spolu s ní se přemístilo detašované oddělení Celního úřadu Praha Ruzyně pro poštovní styk.

(ng)