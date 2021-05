Bývalý levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Lula by hladce porazil Bolsonara

Pokud by se v Brazílii nyní konaly prezidentské volby, bývalý levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva by v nich hladce porazil současného ultrapravicového prezidenta Jaira Bolsonara. Vyplývá to z průzkumu voličských preferencí společnosti Datafolha, o kterém psala agentura Reuters.

Podpora Bolsonarova vládnutí je nejnižší od jeho nástupu do úřadu. Prezidentské volby se v Brazílii budou konat příští rok, těch posledních se Lula coby i tehdejší favorit průzkumů nemohl zúčastnit, protože ho pravice účelově poslala do vězení.

Podle průzkumu by v rozhodujícím 2. kole Lula získal 55 % hlasů, Bolsonara by volilo 32 % lidí. V 1. kole by měl Lula 41 %, Bolsonaro 23 % a žádný z dalších kandidátů by nezískal více než sedm procent hlasů.

Autoritáře už nikdo nechce

V dubnu také výrazně klesla podpora autoritářského Bolsonarova vládnutí. Jeho působení v prezidentském úřadě hodnotilo kladně 24 % respondentů, ještě v březnu to bylo 30 %. Záporně hodnotilo jeho počínání v úřadě 45 % lidí, kteří se nebáli říct svůj názor.

Bolsonaro čelí v posledních měsících kritice opozice i části společnosti za podporu vražedným zásahům policie s rasovým podtextem ve favelách i za svůj cynický přístup k epidemii COVID-19. Prezident odmítá celostátní opatření a útočí na omezení, která přijali guvernéři jednotlivých brazilských států. Bolsonaro ale tvrdí, že plošná opatření vedou k poklesu ekonomiky a růstu chudoby. Již mnoho měsíců přitom Brazílie zaznamenává denní přírůstky úmrtí v souvislosti s pandemií v počtu i několik tisíc lidí denně. Od začátku epidemie zemřelo v Brazílii zhruba 428 000 nakažených pacientů, což je po USA druhé nejvyšší číslo na světě. Nákaza se prokázala u 15,4 milionu lidí. Reálná čísla jsou však podle odborníků minimálně dvojnásobná!

Socialistu odsoudil podvodník

Exprezident Lula vyhrál na konci dubna právní bitvu, když nejvyšší soud rozhodl, že soudce Sergio Moro, který ho poslal před několika lety za údajnou korupci do vězení, byl předpojatý. Moro, napojedný na Bolsonara, obvinění z předpojatosti odmítá. Socialista Lula, který stál v čele Brazílie v letech 2003-10, strávil ve vězení rok a půl. Propuštěn byl v listopadu 2019 díky verdiktu nejvyššího soudu, podle něhož nesmí nastoupit výkon trestu odsouzený, který ještě nevyčerpal všechny možnosti odvolání…

Exprezident Lula obvinění z korupce vždy odmítal a označoval je za politicky motivovaná. Podle agentury Reuters se všeobecně očekává, že se oběť pravicové a Bolsonarovy zvůle příští rok voleb zúčastní, Lula to však dosud oficiálně nepotvrdil.

Průzkum společnost Datafolha provedla podle ČTK v úterý a ve středu na vzorku 2071 lidí, se kterými vedli tazatelé osobně rozhovory.

