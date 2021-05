Čtvrtý ročník Ocenění Žena roku

I v letošním roce se uskuteční akce, jejímž cílem je ocenit aktivní členky KSČM, jež pracují pro svou obec a její obyvatele, pro veřejný zájem, vykazují velkou aktivitu ve spolkové činnosti. Ocenění Žena roku 2021 pořádá Komise žen ÚV KSČM.

»Předchozí ročníky sklidily velké úspěchy. Není se čemu divit, jelikož se na základě tohoto ocenění začalo poukazovat na schopné ženy v KSČM, a musím konstatovat, že jich opravdu není málo a je vždy obtížné vybírat,« řekla našemu listu tajemnice Komise žen Tereza Čechová Humpolcová, která současně kandiduje do PS PČR ve Středočeském kraji. »Každá nominovaná žena má za sebou opravdu silný osobní příběh a je mimořádnou osobností. A díky tomuto ocenění se Komisi žen podařilo spoustu žen zapojit do stranických funkcí a na kandidátní listiny. Je velice důležité v rámci předvolební kampaně poukazovat na problematiku, která se týká právě žen, a pokud chceme nějakou změnu, tak je potřeba ženy podporovat a dát jim šanci,« dodala.

Velkým tématem jsou v současnosti rozdílné platy žen a mužů na stejných pracovních pozicích, a tím pádem pak i rozdílné důchody. Velkou pozornost je třeba také věnovat sexuálnímu obtěžování žen a násilí na nich. »Bohužel stále mnoho mužů ve vedoucích funkcích rozhoduje podle zakořeněných genderových stereotypů a tento stav je toho důsledkem. Tím pádem pak zbytečně ženám zavírají dveře, což má multiplikativní efekty a vede k zakonzervování statu quo. Je přitom prokázané, že genderově smíšené pracovní prostředí, v němž jsou ženy i muži, je produktivnější a přínosnější jak pro firmu, tak i společnost.«

Nominovat ženu-členku KSČM může kdokoli ve stranické struktuře, tedy okresní i krajské výbory, členky Komise žen ÚV KSČM i jednotlivci. Lze rovněž navrhnout i ty ženy, které zatím neuspěly v předchozích ročnících.

Pro 4. ročník jsou vyhlášeny dvě kategorie: Žena do 50 let a žena nad 50 let. Své návrhy na předepsaném formuláři (tento byl již rozeslán na okresní a krajské výbory KSČM) lze zasílat do 12. června na e-mail: tereza.cechova@kscm.cz. Nutné je však, aby nominovaná žena souhlasila se svou nominací.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, v pátek 18. června se sejde porota ve složení členky Komise žen, zástupci vedení ústředního výboru a zástupci deníku Haló noviny, která posoudí nominace. Následovat bude na podzim slavnostní vyhlášení Ocenění Žena roku 2021. »Věříme v to, že vládní opatření nám to již dovolí a dojde k osobnímu setkání a ocenění v rámci semináře Komise žen ÚV KSČM. Na závěr mohu jen všem vzkázat – nebojme se dát šanci ženám, jsou to právě ony, co dělají svět lepším,« uzavřela Čechová Humpolcová.

