Vojtěch Filip a Pavel Kováčik hovoří s novináři. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

KSČM rozhoduje kolektivně, postoje nemění

Výkonný výbor ÚV KSČM (VV) před hlasováním o nedůvěře vládě zjistí v okresech stanovisko členů. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip v pátek novinářům řekl, že VV nemá důvěru v kabinet ANO a ČSSD, ale zásadní ústavní krok ve formě hlasování o nedůvěře si zaslouží diskusi celé členské základny.

KSČM v polovině dubna došla trpělivost a vypověděla dohodu s ANO o toleranci vlády, podle Filipa se VV shodl na tom, že důvěru ve vládu nemá. »Ale vyslovení nedůvěry jako ústavní krok je věc, která si zaslouží, aby o tom diskutovala celá členská základna,« řekl Filip. Členové by se měli ve svých okresních organizacích vyjádřit tak, aby vedení mělo stanoviska do konce května.

»KSČM rozhodně není politickou stranou, která by trpěla nutkavou, každodenní potřebou hodnotit kroky ostatních politických subjektů. Paradoxně a naopak - KSČM je tou stranou, která se v hledáčku všech možných komentátorů a politických funkcionářů ocitá čtyřiadvacet hodin denně. Třeba zrovna dnes se VV usnesl, že definitivní stanovisko k hlasování o důvěře Vládě ČR přijmeme až poté, co si zmapujeme názory našich členů, naší voličské základny. Pro média opět důvod, vystartovat proti KSČM. Prý měníme postoje. Neměníme!« zdůraznil Filip pro Haló noviny.

Strana není pouze Filip

»Když jako předseda sdělím své názory, jsou to názory ‚jen‘ předsedy. Mám na ně právo, a dál je budu říkat, ale KSČM není ani zdaleka pouze Filip. KSČM vždy rozhodovala a rozhoduje kolektivně. Na takový dotaz odpovím, že naše členská základna požaduje, aby mohla více hovořit do rozhodnutí, která děláme. Co je na tomto v nepořádku, v nesouladu?« ptá se Filip.

»Raději se ptejte ostatních politických subjektů, do jaké míry jsou jejich dramaticky velkoústá a teatrální prohlášení, jak se všemi bez milosti zametou, v souladu s míněním těch, kteří jim v minulých volbách dali svůj hlas? Z vedení KSČM si totiž nikdo nehraje na neomylného a názory našich voličů pro nás vždy byly, jsou a budou tím nejdůležitějším vodítkem zejména při tak zásadním rozhodování, jakým vyslovení nedůvěry vládě bezpochyby je,« dodal Filip.

Postoj KSČM bude rozhodující

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik považuje za jisté, že komunisté nebudou hlasovat proti vyslovení nedůvěry. V úvahu tak přicházejí varianty podpořit ostatní opoziční strany a hlasovat pro nedůvěru, nebo odejít ze sálu. »Přicházíme s těmi rozhodnutími co nejblíže hlasování Sněmovny, abychom mohli případně reagovat na měnící se podmínky,« řekl Kováčik.

Obě pravicové účelové koalice - Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) - svými podpisy zajistí, že Sněmovna bude o vyslovení nedůvěry kabinetu hlasovat začátkem června. Opoziční volební koalice k prosazení návrhu potřebují alespoň 101 hlasů, přičemž společně jich mají 68.

Opoziční iniciativa může počítat s 19 hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, proti vládě chtějí hlasovat také tři zástupci Trikolóry ve Sněmovně. Postoj 15 poslanců KSČM tak bude rozhodující.

Na pátečním jednání výkonný výbor dále schválil mimořádné jednání ÚV v sobotu 29. května v Praze v ulici Politických vězňů 9. Kromě toho členové VV schválili dva materiály - Prohlášení KSČM k 100. výročí založení KSČ a Stanovisko k izraelsko–palestinskému konfliktu, oba najdete níže na této straně.

(zmk)