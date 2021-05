Izraelská armáda zabila už jednatřicet dětí

Izraelské letouny a pozemní vojsko v noci na včerejšek podnikly doposud nejsilnější útoky proti palestinskému hnutí Hamás v Pásmu Gazy.

Pozemní invazi do palestinské enklávy však Izrael nezahájil. Izrael vojenskou operaci vede už pátý den a násilí eskalovalo nejvíce od roku 2014.

Včera ráno armádní mluvčí uvedl, že útok trval 40 minut, mířil proti 150 cílům v severní Gaze a podílelo se na něm 160 letounů. Namířený byl hlavně proti systému tunelů zvanému metro, jakémusi několikakilometrovému podzemnímu městu, které Hamás budoval několik let a je pro něj strategicky důležité. Izraelská armáda uvedla, že Hamás ho využívá k útokům proti Izraeli a k přesunu zbraní. Letecké údery podpořila palba z tanků do Pásma Gazy.

Podle izraelské televize, na kterou se odkazovala agentura DPA, šlo o nejsilnější a nejrozsáhlejší izraelskou akci proti Hamásu v Pásmu Gazy od pondělního zahájení útoků. Izraelské letectvo útočilo na obytné domy v Pásmu, cílem se také staly dvě nemocnice. Dosud zahynulo 119 Palestinců, z toho 31 dětí.

Stejně jako v předchozích dnech se v ulicích řady izraelských měst odehrávaly až do ranních hodin násilné střety mezi izraelskými Araby a Židy. Policie podle The Times of Israel zatkla v Tel Avivu, Beerševě a dalších městech celkem desítky lidí.

V Lodu policie za čtvrtek zatkla 120 osob, včera k nim přibyly další více než čtyři desítky. Policie včera informovala, že výtržníci házeli kamení a Molotovovy koktejly, napadali ochránce pořádku. Jistý Arab postřelil a vážně zranil jednoho Žida. V Hajfě ve čtvrtek pozdě večer zaútočil dav na autobus, přičemž lehce zranil jednu ženu. Řidiči se podařilo z místa ujet, a ochránit tak další cestující, uvedla dopravní společnost podle listu The Jerusalem Post. V Tel Avivu podle agentury AP ve čtvrtek večer dva Židé napadli novináře informujícího o shromáždění ultranacionalistů. V Jaffě skupina Arabů napadla izraelského vojáka, který byl ve vážném stavu s vnitřním krvácením převezen do nemocnice.

Policie čelí kritice, že se jí násilnosti v Lodu a dalších městech obývaných Židy i Araby nedaří zastavit.

(čtk)