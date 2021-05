Ilustrační FOTO - Haló noviny

Úřady práce vyplatily kvůli epidemii 18.000 mimořádných dávek za 62 mil Kč

Úřady práce od začátku epidemie vyplatily lidem, na které dopadla koronavirová krize, zhruba 18.000 dávek mimořádné okamžité pomoci. Celkem jim poskytly přes 62 milionů korun. Většinu podpor a vydané sumy lidé dostali od poloviny října po nástupu dalších koronavirových vln. ČTK údaje poskytla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. Experti na sociální problematiku poukazovali dřív na to, že dávku není snadné získat. Ministerstvo práce u covidové podpory zmírnilo podmínky.

"Úřad práce v důsledku epidemické situace administruje nejčastěji dávku mimořádné okamžité pomoci spojenou s covidem-19. Dávkou lze hradit základní životní potřeby, jako je strava, nájem, energie, ošacení, hygienické prostředky, telefon, internet či hypotéka a od letošního března také na nákup respirátorů," uvedla mluvčí.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Je tedy jen pro lidi bez majetku a s nedostatečným příjmem. U těch, kteří se do potíží dostali kvůli epidemii, je posuzování ale o něco mírnější. Od začátku loňského března do letošního 7. května úřady práce vyplatily podle Beránkové celkem 17.997 dávek covidové mimořádné pomoci za víc než 62 milionů korun. Z toho 15.644 příspěvků za 42,7 milionu poskytl po loňském 19. říjnu.

Vedle covidové mimořádné pomoci úřad poskytuje dávku ve výjimečných situacích. Dostat ji mohou třeba oběti povodní. Získat mohou až 15násobek životního minima, které pro samotného dospělého činí 3860 korun. Pro další dospělé v rodině a pro děti je nižší. Až desetinásobek minima je pak obvykle možné získat na vzdělávání dětí. V době covidu a on-line výuky ale úřad práce peníze na pořízení tabletu či notebooku rodinám neposkytoval.

"Primárně byla pro účely zajištění dostupnosti distanční výuky - tedy na nákup a výpůjčku notebooků s dálkovým připojením žákům a studentům - vládou schválena pro ministerstvo školství dotace," upřesnila mluvčí.

Resort školství dostal na pořízení techniky, programů a pomůcek pro dálkovou výuku 1,33 miliardy korun. Pětina částky se měla využít na vybavení, které by se půjčovalo žákům. Podle zjištění ministerstva školství 15 procent základních škol a víceletých gymnázií s nižšími třídami dětem ale žádnou techniku nepůjčilo. Celkem jich tak bylo 580. Nejvyšší podíl těchto škol byl v chudších krajích, a to v Ústeckém a Karlovarském, ale také Plzeňském. Do učení na dálku se v Česku nezapojilo procento žáků základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií, celkem asi 11.300 dětí, uvedlo ministerstvo. Podle sociologů a odborníků na vzdělávání byl počet ale mnohem vyšší.

Podle Beránkové zhruba sedm procent dávek, které úřad od 19. října vyplatil, pokrývalo také výdaje na internet. Rodiny tak peníze mohly využít na připojení kvůli distanční výuce, podotkla mluvčí.

Loni od začátku března do konce roku stát lidem na mimořádných dávkách kvůli výjimečným situacím a covidu poslal celkem 81,3 milionu korun. V roce 2019 za stejnou dobu výdaje činily 44,2 milionu korun. Letos v březnu úřady vyplatily celkem 10.800 mimořádných pomocí za 21,1 milionu. Za první čtvrtletí poskytnutá suma činila 38 milionů korun.

U lidí, kteří kvůli dopadům nákazy žádali o mimořádnou dávku, úřady nezkoumaly majetek. Žadatelé museli ale doložit výpis ze svého konta a také z účtů všech ostatních členů domácnosti a případně i doklady o výdajích. Podle ministerstva práce se měla zohledňovat polovina příjmu.

Podle organizací na pomoc lidem v nouzi koronavirová epidemie ukázala slabiny sociálního systému v Česku. Vyřizování pomoci od státu bylo podle zástupců organizací složité, lidé na peníze čekali dlouho. Velká část žadatelů, kteří zůstali bez příjmu, na podporu také nedosáhla.

(čtk)