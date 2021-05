Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkovaní Češi nemusí v Sasku do karantény, možné jsou i cesty za nákupy

Češi mohou opět jezdit za nákupy do Saska bez testů, pokud jejich pobyt na území této německé spolkové země nepřekročí 24 hodin. Při delší cestě plně očkovaní Češi proti nemoci covid-19 a také uzdravení navíc nikde v Německu nemusí do karantény. ČTK to sdělilo saské ředitelství spolkové policie. Volnější režim pro malý pohraniční styk a také pro očkované a uzdravené řídí nové celoněmecké vstupní nařízení, které ve čtvrtek vstoupilo v platnost. Sasko ještě svou zemskou vyhlášku neupravilo, podle spolkové policie to ale překážka není. Odpoledne to potvrdilo také saské ministerstvo sociálních věcí, které má na starosti zdravotnictví a boj s pandemií.

"Očkovaní po příjezdu nemusí do karantény, tak to platí. A to i v Sasku," řekl mluvčí saského ředitelství spolkové policie v Pirně. Rozvolnění se týká i uzdravených, pokud od zjištění nemoci uplynulo nejméně 28 dní a ne více než šest měsíců.

Saské nařízení takové výhody pro očkované nezmiňuje. Toto regionální nařízení rovněž výslovně uvádí, že přeshraniční cesty z epidemicky rizikových oblastí, za kterou Německo považuje i Českou republiku, jsou možné jen z pádných důvodů, kterými ale nákupy nejsou. Celoněmecké nařízení ovšem krátkodobé cesty za nákupy či návštěvami umožňuje.

Nesoulad znění celoněmeckého a saského nařízení není podle policie překážkou ve využívání výhod. "Saské vstupní nařízení již mělo být upraveno. Nastal ale problém, který zřejmě souvisí s časovou tísní mezi zavedením spolkového nařízení a jeho následným převedením do saské úpravy. Proto se znění spolkového a saského nařízení odlišuje," řekl mluvčí spolkové policie.

Nejednotnost znění vyvolávala pochybnosti, zda v Sasku platí spolkové nařízení, neboť jednotlivé země mají vysokou míru autonomie, díky které mohou zavádět vlastní karanténní opatření. Český konzulát v Drážďanech proto až do odpoledne upozorňoval na možné problémy. "Spolkové nařízení platí již nyní i v Sasku," řeklo saské ministerstvo sociálních věcí, podle kterého celoněmecké nařízení nahrazuje saskou vyhlášku. "Formálně to bude uskutečněno v nadcházejícím týdnu," dodalo zemské ministerstvo. Odpoledne upravilo i své webové stránky , které na výjimky pro očkované a uzdravené odkazují.

Rychleji postupovat Sasko zřejmě nestihlo kvůli tomu, že ve čtvrtek byl v Německu svátek nanebevstoupení Páně a volno si úřady i školy prodloužily. Například Bavorsko jednalo v předstihu a rozvolnění zaneslo do svého nařízení s platností již od středy, tedy o den dříve, než platilo v celém Německu. Spolkové vstupní nařízení je nicméně úpravou, která sjednocuje karanténní podmínky po příjezdu ze zahraničí pro celé Německo.

Celoněmecké nařízení v případě cest z epidemicky rizikových oblastí, kterou je i Česko, nevyžaduje karanténu ani od lidí s negativním testem na koronavirus. Tento test je ale nutné přiložit k digitálnímu vstupnímu formuláři, jehož vyplnění je pro delší cesty nadále povinné. Zvýhodnění testovaných platí výhradně pro cesty z rizikových oblastí, ne z vysoce rizikových a z regionů s mutacemi koronaviru.

(čtk)