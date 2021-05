Rozhovor Haló novin s manažerkou zahraničního náboru a VISA procesů ManpowerGroup ČR Veronikou Harmadyovou

Agentury nejsou otrokáři a agenturní zaměstnanci nejsou otroci

Mnoho lidí zná pojem personální nebo pracovní agentura. Většina asi i zná jméno té vaší. Mohla byste ji přesto stručně představit?

ManpowerGroup je personální i pracovní agentura, která poskytuje komplexní služby v oblasti lidských zdrojů a IT. S více než 70 lety zkušeností získanými po celém světě víme, jak řešit HR problémy vaší firmy i v době, kdy nás tvrdě zasáhl COVID-19. V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2020, díky své síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.

Z toho přibližně 1000 kandidátů ze zemí mimo EU a 1500 kandidátů v rámci EU. Ročně připravíme cca 1300 víz a uspořádáme 50 hromadných výběrových řízení v zahraničí.

Někteří zlí jazykové však tvrdí, že zahraniční zaměstnanci ubírají práci těm domácím a koukají na ně, stejně jako na agentury, skrz prsty…

Bohužel se s těmito předsudky setkáváme běžně. Opak je však pravdou. Zahraniční kandidáti přicházejí do firem až ve chvíli, kdy už není možné získat kandidáty na českém trhu. Společnosti nejsou schopné přijímat nové zakázky a tím pádem nemohou dále růst. Čeští zaměstnanci jsou přepracovaní a vyšťavení z neustálých přesčasů. Je velmi důležité, aby toto povědomí přijali nejen manažeři, kteří rozhodují o zahraničním náboru, ale aby ho šířili mezi všechny zaměstnance a aby se celá firma naladila na příchod zahraničních kandidátů právě z těchto důvodů.

Zaměstnávání cizinců je bezesporu náročné zejména z pohledu realizace i administrativy. Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že chce nabírat cizince, navíc v době pandemie COVID-19, vyvstávají otázky. Lze vůbec v současné době cizince zaměstnávat? Prodlužuje se doba, kdy zaměstnanec může nastoupit? A jak je to vlastně se všemi vládními restrikcemi – z jakých zemí k nám aktuálně může cizinec docestovat, platí pro něj karanténa a jaký je výhled na následující období?

Je zřejmé, že COVID-19 velmi ovlivnil způsob zaměstnávání cizinců v České republice. Uzavřením hranic vznikla první překážka pro přímé výběrové řízení v zahraničí. Nábor cizinců jsme zcela překlopili do on-line prostředí a velmi brzy jsme zjistili, že dokážeme otestovat kandidáty na jakékoli kvalifikované pracovní pozice. Vzdálený nábor není snadné technicky ani organizačně zajistit, nicméně se ukázalo, že i přes web kameru lze úspěšně vybrat ty správné pracovníky na pozice typu svářeče, lakýrníka nebo VZV řidiče.

Každá krize přináší své nové příležitosti. Naši klienti získali větší komfort – testování dovedností kandidátů jsme jim jednoduše přenesli rovnou domů, do jejich obýváků a nejenže nemuseli trávit svůj čas na cestách, ale mohli vše sledovat v pohodlí domova a třeba i v bačkorách.

Kdo chce v ČR aktuálně pracovat?

Ukazuje se, že kandidáti z cizích zemí jsou stále na českém trhu práce velmi potřební. Často zastávají kvalifikované profese, které by jinak zůstaly neobsazeny. Kromě již zmíněných svářečů, lakýrníků nebo VZV řidičů je stále vysoká poptávka po elektrikářích a elektromechanicích, CNC operátorech, slévačích, montážních dělnících, operátorech potravinářské výroby, řeznících, pekařích, operátorech zákaznických linek nebo operátorech ve výrobě. Zvětšuje se také podíl IT specialistů. Aktuální situace umožňuje zaměstnávání zejména pracovníků z Ukrajiny. Lidé z této země jsou připravení a ochotní odcestovat, zatímco některé evropské země, například Řecko, nabízejí takové koronavirové vládní kompenzace, že lidé mají jen malou motivaci právě teď hledat zaměstnání.

Jaké podmínky musí být splněny?

Ještě začátkem roku 2020 to vypadalo, že je poměrně náročné kandidáta ze země mimo EU do ČR přivést. Z dnešního pohledu je situace mnohem komplikovanější, je potřeba myslet kromě standardních procesů na neustále měnící se vnější podmínky – pravidla testování a karantén, pravidla pro počet lidí, kteří se scházejí na jednom místě, pravidla pro přechod hranic, cestování, zdravotních prohlídek a dalších povolení. Jsme neustále ve střehu, vymýšlíme nová řešení pro nové neobvyklé situace. Jeden den například naplánujete cestu nových zaměstnanců linkovým autobusem z Ukrajiny přes Polsko, abyste hned druhý den museli vymyslet způsob, jak mohou legálně překročit hranice jinou cestou, protože ta polská se právě uzavřela. Je půlnoc, všude zima a vy na dálku musíte vyřešit jejich ubytování pro tuto noc a následující den je náhradním transportem přesouváte přes jiný stát do ČR. Zaměstnávání cizinců se nyní neobejde bez právních rozborů a správných výkladů vládních nařízení.

Jak náročný je vízový proces?

Pro laika, který zatím s vízovým procesem nepřišel do kontaktu, může být velmi náročné zorientovat se v celé problematice a myslet na všechna možná rizika, která mohou vzniknout. Ať již se jedná o správně vyplněnou hlášenku, správně napsanou pracovní smlouvu, správně vyplněný formulář žádosti o víza nebo kompletně připravené dokumenty kandidáta pro podání žádosti na konzulátě. Rozhodují právě tyto detaily, které v dostupných informacích na internetu často nenajdete. Naší přidanou hodnotou je bezesporu velké know-how celého týmu, kdy přesně víme, jak vyplnit všechny formuláře a žádosti. Kandidáty také velmi pečlivě připravujeme na schůzku na konzulátě. Celým procesem pečlivě provedeme všechny zainteresované strany, jak kandidáty, tak naše klienty.

Jak dlouho trvá v současné době nábor zahraničních pracovníků a o kolik jsou levnější?

Standardní průměrná doba, za kterou lze získat nového zahraničního zaměstnance, je 2,5 až pět měsíců, samozřejmě závisí na zemi, odkud kandidáti jsou. Pokud se zaměřujeme na zaměstnávání kvalifikovaných, spolehlivých a loajálních zahraničních pracovníků, podle veškeré platné legislativy, tak zcela jistě nejsou levnější, ačkoli takové povědomí stále v ČR může převládat.

Jaký je výhled pro zaměstnávání cizinců v ČR?

Stejně jako v dalších oblastech, se i zde čeká na rozvolnění opatření. Firmy, které potřebují zahraniční pracovníky, často nábor v cizích zemích nepozastavily. V okamžiku, kdy lze celý nábor přesunout do virtuálního prostoru, mohou výběry vhodných kandidátů dále pokračovat, a s okamžikem uvolnění opatření a procesů můžeme pro vybrané pracovníky ihned zahájit vízový proces. Za poslední rok se nám podařilo v ČR zaměstnat 1000 pracovníků ze zemí mimo EU a 1500 lidí ze zemí v EU. Zpracovali jsme přes 1300 víz a uspořádali na 50 hromadných výběrových řízení. Rozhodně si nemyslím, že by se nábor lidí ze zahraničí, které aktuálně nutně potřebujeme na klíčové pozice, zastavil. Musíme jen hledat nové, inovativní cesty.

Zbyšek KUPSKÝ