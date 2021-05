Sto let komunistické strany

V letošním roce si v květnových dnech připomínáme stoleté výročí založení KSČ, po odtržení Slovenska přejmenované na KSČM. Při zmínce o tomto výročí je třeba si alespoň zjednodušeně říct, za jakých okolností se komunistická strana rodila.

Bylo to krátce po první světové válce. Ta přinesla dlouhodobé strádání na bojištích i v zázemí. Bída, nemoci, nelidské vraždění, vyčerpání a politické perzekuce byly na denním pořádku. Vše směřovalo k rozbití Rakousko-Uherska a k vytvoření samostatného Československa, což se také hned po válce stalo. Zdevastovaná společnost si přála mír. Lidé se další války báli, tížila je špatná ekonomická situace a také válečné ztráty a zmrzačení blízkých.

V roce založení KSČ formoval spolutvůrce fašismu Mussolini oddíly Černých košil. Sám, ještě mladý, sdružoval mládež právě tak, jako Hitler svou Hitlerovu mládež. Nelze se divit, že ze strachu z dalších útrap, násilí a války vznikal odpor i v Československu a s ním i protipóly těchto uskupení.

Pro dnešní společnost je doba vzniku KSČ nepředstavitelná a hodnocení KSČM povrchní. Vyjadřování současných kritiků slovem i perem nebývá zcela objektivní. Sami, často bývalí členové KSČ, nazývají současné komunisty zločinci a KSČM zločineckou organizací. Nabízí se otázka, proč to dělají. Pro mě to byl impuls ke vstupu do KSČM, aby v tom ti členové ve věku našich rodičů a prarodičů nebyli sami. Vím, že je toto osočování zraňuje. Oni sami při řešení svých životně důležitých problémů ani nestačili sledovat, kam je vývoj směřován.

Sto let trvání komunistické strany hovoří samo za sebe. Je to politická strana, která zažila vzestupy i pády a dopustila se také řady přešlapů. Stále je to strana, která jen svou pouhou existencí provokuje k činnosti své odpůrce a zažila tak zrod i zánik desítek různých stran a uskupení. Tak to v hledání správné cesty pro celé lidstvo má být. Vzdělaná společnost, jakou doufám jsme, se s tím musí vyrovnat.

Karel DVOŘÁK, předseda OV KSČM Havlíčkův Brod, zastupitel Kraje Vysočina