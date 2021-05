Popletený velvyslanec

Ukrajina neví, co se svou minulostí. Tu sovětskou znehodnocuje, a bohužel i to, co je spojeno s nejslavnější etapou i ukrajinských dějin, tedy s bojem proti německým okupantům, proti fašismu.

Již jsme psali, že ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis 8. května položil věnec u památníku rudoarmějců na pražských Olšanských hřbitovech. Vybavil se doprovodem na vskutku reprezentativní úrovni, protože s ním šli poslanci Žáček (ODS) a Lipavský (Piráti) a senátor Fischer. Tito pánové stojí na čele nenávisti vůči všemu ruskému, šíří tedy nenávist mezi národy, což je v rozporu s posláním zákonodárců.

Psali jsme i o tom, jak účelově si ukrajinský ambasador vysvětluje vojáky Rudé armády, kteří osvobodili mnoho národů Evropy od fašismu. Bazíruje totiž na tom, že střední Evropu a Československo osvobozovali především Ukrajinci, k čemuž ho vede název tří armádních skupin nazvaných fronty. A co vojáci jiných frontů, například dvou Běloruských, kteří dobývali Berlín? Je to úsměvné, kdyby to nebylo tragické. Přizpůsobují si dějiny současným potřebám Ukrajiny, jež bezhlavě staví na historii bojů za svou nezávislost. To však vede k adoraci spolupracovníků nacistů v době druhé světové války.

Ambasador Perebyjnys je vnukem vojáka 2. ukrajinského frontu Rudé armády. To je velká čest a pan velvyslanec to také uvedl. Ale jak se srovná vnuk rudoarmějce Perebyjnys s tím, že i on musí plout na vlně banderismu? Současná Ukrajina rehabilitovala Stepana Banderu a jeho zločinné druhy. Jedna z hlavních tříd v Kyjevě nese název Stepana Bandery. Jiná třída, pojmenovaná původně po osvoboditeli Kyjeva generálu Vatutinovi, jenž byl v roce 1944 postřelen ze zálohy vojáky Ukrajinské povstalecké armády a na následky zranění zemřel, nese jméno po Romanu Šuchevyčovi. Šuchevyč se připojil k Banderovi a pod vedením abwehru zformovali z ukrajinských nacionalistů dva prapory, které se podílely na etnických čistkách na Ukrajině, například na pogromech ve Lvově. Normálnímu člověku tohle rozum nebere. Jak mohou Kyjevané pojmenovat tepnu svého města po masovém vrahovi? A ambasador si snad myslí, že naši občané tyhle souvislosti neznají? Velvyslanectví se navenek v hostitelské zemi dojímá obětí vojáků 1., 2. a 4. ukrajinského frontu, a doma památky na rudoarmějce - i z Ukrajinských frontů – likviduje a odsouvá do pozadí. Na Ukrajině vítězí banderismus, ne ti, kteří bojovali proti nacistickým okupantům.

Perebyjnis 8. května řekl, že »současná ruská agrese proti Ukrajině trvá již déle než druhá světová válka. Od roku 2014 Rusko okupuje ukrajinský Krym a části Doněcké a Luhanské oblasti. Boje si již vyžádaly 13 tisíc životů Ukrajinců«. Plete si však dojmy s pojmy. Krym není okupován Ruskem, ale byl znovupřipojen k Rusku na základě referenda, na které měl autonomní Krym právo podle ukrajinské ústavy. DLR a LLR se odtrhly, protože jejich obyvatelé nemohli snášet nedemokratický ukrajinský režim. Za smrt 13 000 lidí jsou vinni také ukrajinští vojáci, do lidí stříleli a střílejí také Perebyjnysovi krajané. Zkrátka velvyslanec se tak toužil vlísat svým českým kamarádům, novodobým vykladačům dějin, až se v tom úplně zamotal a – ztrapnil.

Monika HOŘENÍ