Nad osvobozením

Před několika dny Česká televize na stanici ČT2 odvysílala zajímavou reportáž. Zpočátku jsem myslel, že jí jde konečně o jeden z pozitivních přístupů k současnému Rusku, který by poněkud uvolnil napětí, ale brzy jsem pochopil, že autorům šlo o úplně něco jiného. Před nás rozvinuli totiž zajímavý příběh. V jedné voroněžské vesnici, kudy prošla válka a zahynuly tu tisíce sovětských vojáků (i to bylo zkomentováno jako nesmyslný čin, jenž měl jen pozvednout ducha ustupující Rudé armády), skupina lidí fandí natolik ruské armádě, že od mládí vychovávají své děti v militarismu. I když mnoho slov padlo ve filmu o obraně vlasti, neopomněli autoři zdůraznit slova jednoho muže, který s pýchou autorům dokumentu sdělil, že Putin slíbil, kdyby mělo být ohroženo Rusko, že zasadí první ránu nepříteli. Protože se stále mluvilo o nebezpečí z NATO, pochopil jsem, že první úder bude směřovat tam. Zfanatizované děti pak výcvik s maketami zbraní braly jako předcíl svého života. A odpůrci? Jen jeden alkoholik projevil k filmařům jiné mínění. Byl to odsudek Putina, ale pak dopil svou lahev vodky a klesnul na postel.

Svou roli ve filmu ovšem hrála i chudá vesnice, rozpadající se domek jedné stařeny a kulturní dům se svou militantní výzdobou. To, aby na závěr autoři mohli říci: Evropo, zbroj, protože nová generace si to s tebou vyřídí, zatím chybělo. Ale bylo tady, jen ho vyslovit a přitom všechno v oné dědině bylo prodchnuto vlastenectvím. Péčí o hroby padlých a přáním, aby se nic podobného neopakovalo. Tento přístup však byl potlačen. Bylo třeba zdůraznit militantnost a agresivnost. A tak i oni autoři přispěli k rozšiřování zbytečného napětí a k eskalaci nenávisti. Bohužel, nejde o výjimku. Nenávist k Rusku je šířena všemi směry. Možná i za posledními hackerskými útoky v USA »je zase Putin«.

Ve svátečních výročních dnech jsme se dozvěděli, že v Rovensku pod Troskami byl odhalen »pomník smíření« na místě, kde v květnových dnech 1945 rudoarmějci postříleli několik desítek německých vojáků. Ale jací to byli vojáci? Takoví jako na německém vojenském hřbitově v Brně a Mariánských Lázních, kde je pod jménem napsáno jen slovo »grenadier«? Pod ono slovo se vejde leccos. Německý spolek starající se o hroby tak eufemisticky nazývá příslušníky SS. Esesáci tak dostali důstojné místo na hřbitovech, ač patřili ke hřbitovní zdi, a to dokonce beze jmen tam, kde kdysi pohřbívali sebevrahy. Ten sebevrah si většinou zasloužil více úcty než příslušník Liebstandarte Adolf Hitler nebo jak se všechny SS-jednotky jmenovaly. Bylo to pod Troskami také tak?

A mohl by se někdo divit, že někteří příslušníci Rudé armády takto jednali, když jim vyvraždili nacističtí zločinci, dokonce »jen« v uniformách wehrmachtu, celé rodiny? Byl jsem jako kluk svědkem toho, jak sovětský voják, jemuž naši občané předali skrývajícího se esesáka, ho napřed chtěl zastřelit. Pak řekl, že mu esesáci zavraždili jeho děti, a zamířil. Ten Němec padl na kolena a prosil o život. Rudoarmějec nedokázal vystřelit a předal ho zpět našim, aby ho odvedli do sběrného tábora. Pak se otočil a odešel.

Snad v tentýž den jsem si na Seznamu přečetl slova ukrajinského velvyslance. Prý, řekl, Československo osvobodily Ukrajinské fronty a ty z větší poloviny (?) byly složeny z Ukrajinců. Dokonce Gončarenko, který padl na Klárově ještě 9. května, byl Ukrajinec. Měla to být obhajoba osvoboditelů, na které se snášejí spršky špíny, včetně obviňování ze znásilňování žen a mnoha dalších zločinů, jak se můžeme přesvědčit na panelech, které na místě Koněvova pomníku umístilo Post Bellum a jež pro jistotu ve dne v noci hlídá jakási »sekurita«. Čeho se bojí organizátoři? Toho, že někdo na panely napíše LEŽ?

Dnes tedy jde o hrůzné propagandistické útoky na Rusko. Jenže mě a mé blízké osvobodili vojáci Rudé armády. Název Ukrajinský front dostaly fronty, které osvobodily i Ukrajinu a od jejích hranic mířily na Berlín. Ten, který opustil hranice v Bělorusku, byl nazván Běloruským a nebyli v něm jenom Bělorusové. A Ukrajinci? Neměli bychom zapomínat i na to, že jejich dnešními hrdiny nejsou Gončarenko, Rybalko či Kovpak, ale Bandera, Šuchevyč a vrazi z UPA. A ti nás jistojistě neosvobozovali.

Jaroslav KOJZAR