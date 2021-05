»Štěkání«

Nejsem sám, kdo si po televizním interview předsedy KSČM V. Filipa (12. 5. 2021) klade řadu otázek. Samozřejmě, že jednou z nejčastějších je, jak člověk, který se pasuje na výtečného moderátora, může vystupovat jako »hokynářka na vesnickém trhu«. Ano, povinností redaktora je ptát se, právem je dávat i nepříjemné otázky, ale ten způsob… Vždyť to poměrně křehké moderátorské stvoření zadávalo otázky stylem rozzuřeného ratlíka, a hned si na ně odpovídalo. Jednodušší pro takové typy redaktorů je, aby si nejdříve odpověděli, co chtějí slyšet, a tím i definovali, co si jako opravdu myslí ten, kterého se dotazují. Přece (jak ojedinělá schopnost) vidí do hlav svých soubesedníků. Téma není rozhodující. Důležité je »štěkat« a »uštěkat« partnera k výsledku, který redaktorka a její představení předem vymysleli. S kvalitní žurnalistikou to nemá nic společného. Anebo jinak - mě jako diváka poměrně vzdělaného, tolerantního a trpělivého to odpuzuje do krajnosti.

Asi není náhodou, že se tato »nemoc« začala šířit ve veřejnoprávní televizi (u soukromých TV to chápu, mají právo na bulvár). Vede to, a nejen mě, k myšlence, jestli se mi chce podporovat koncesionářskými poplatky takovou veřejnoprávní televizi.

Připouštím, že jsou naopak diváci, kteří jsou tímto stylem nadšeni. Tak není nic jednoduššího, než aby oni platili poplatky, jsouce nadšeni programem, a my, co nejsme spokojeni, jsme dostali právo se dobrovolně zamyslet, zda peníze budeme platit, nebo se na veřejnoprávní televizi dívat nebudeme a zachováme si zdraví a vkus. Anebo se výrazně zamyslí vedení ČT nad svojí prací a způsoby prezentací a zvaní hostů do různých pořadů. Mechanismy jsou různé, zákonodárci je znají, jen se nebát. Počínaje povolením reklamy na prvním kanále a zrušením poplatků.

Ale zpět k rozhovoru s V. Filipem. Použil slovo »aktivní opatření« a paní redaktorka »vypadla z role«. Ano, i na mě vše působí jako aktivní opatření, které dělávají speciální služby – něco jako nastražení pasti. Nic nového pod sluncem a v hlavách zneuznaných a nepovýšitelných zpravodajců vznikají různé konstrukce…

Starší čtenáři si vzpomenou na »Černé jezero« - to byla velmi úspěšná akce našich rozvědčíků a zatřásla mnohými představiteli v politice tehdejší NSR, kteří byli »smočeni s hitlerovským Německem«. To byl příklad povedeného aktivního opatření…

Do úplného obrazu mi nezapadá to, že náš zástupce nebyl přítomen na jednání výboru, který případ Vrbětice posuzoval. Jen nemoc omlouvá. Jinak muselo být nad slunce jasné, že budeme obviněni, že jsme nechtěli vidět důkazy. Jakkoliv chápu, že na výboru jasné, jednoznačné důkazy nemohly být podány (z mnoha důvodů, počínaje tím, že prostě takové jednoznačné důkazy neexistují) a musely by se »vyrobit«. I to historie zná. Až po důvod, že aktivní opatření ještě pokračuje…! Naše nepřítomnost není správným krokem, není politicky odůvodnitelná. A jen nechápu, proč V. Filip tahal horký brambor z ohně za absentéra. Když šel do pořadu, muselo být jasné, že otázka tohoto typu padne. Z neúčasti na takovýchto jednáních asi každý osobně a klub jako celek zejména před volbami musí vyvodit závěry. A máme právo je znát.

Jiří MAŠTÁLKA, bývalý europoslanec za KSČM