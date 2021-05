Ilustrační FOTO - Pixabay

Predátoři vyšetřováni

Dvacet dva konžských žen obvinilo humanitární pracovníky, kteří se na východě Konžské demokratické republiky zabývají bojem proti ebole, ze sexuálního nátlaku, napsaly agentura AFP a Reuters s odkazem na společné vyšetřování agentury The New Humanitarian (TNH) a nadace Thomson Reuters Foundation.

Ženy z města Butembo na severovýchodě Konga uvedly, že humanitární pracovníci mužského pohlaví jim nabízeli práci výměnou za sex. Obvinění zahrnují i znásilnění a nechtěná těhotenství. Čtyři muži byli pravděpodobně zahraniční pracovníci, zbylých 18 tvořili Konžané. Čtrnáct žen sdělilo, že tito muži se představili jako pracovníci Světové zdravotnické organizace (WHO). Obvinění žen míří proti pracovníkům dohromady ze sedmi různých organizací, z nichž vedle WHO dvě další spadají pod OSN.

Obvinění byla vznesena ve chvíli, kdy dárci humanitární organizace vyzývají, aby podnikly dostatečné kroky k zamezení sexuálního zneužívání žen ve zranitelné pozici, napsala agentura Reuters a připomněla, že loni ohlásilo 51 žen ze stejné konžské oblasti podobné případy. Několik pracovníků mezinárodních organizací již bylo v souvislosti s vyšetřováním TNH a Thomson Reuters Foundation propuštěno a humanitární organizace uvádějí, že se dalšími případy zabývají. Mluvčí WHO Marcia Pooleová reagovala, že její organizace je připravena spolupracovat s úřady, pokud se vina jejích pracovníků prokáže. »WHO se zavazuje k okamžitému a rozhodnému jednání včetně spolupráce s příslušnými národními úřady na trestním řízení ve všech případech, kdy budou pracovníci WHO shledáni vinnými,« sdělila mluvčí. Jedna z žen uvedla, že byla znásilněna mužem, který tvrdil, že pracuje pro WHO. Reportéři kromě toho odhalili případy tří žen, které s pracovníky otěhotněly. Jedna z nich zemřela, podle své sestry následkem nevydařeného potratu, kterým chtěla těhotenství udržet v tajnosti před manželem a dětmi.

(čtk)