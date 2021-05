Rozhovor Haló novin s dr. Michaelou Pixovou, mluvčí Klimatické koalice

Spotřebováváme nadměrné množství energie a plýtváme jí

Klimatickou konferenci, kterou inicioval americký prezident Biden, máme za sebou. Uplynul příliš krátký čas od jejího konání, zatím asi není doba na její zevrubné zhodnocení. Přesto otázka: Jak jste spokojena s jejími výsledky?

Co se týká emisních cílů, které Amerika oznámila, tak o úplně velký úspěch nejde. Ve srovnání s tím je závazek Evropské unie výrazně vyšší, protože EU plánuje do roku 2030 emise snížit o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, zatímco USA jen o 50 až 52 procent a navíc ve srovnání s rokem 2005, což se de facto rovná pouhým 40 procentům oproti roku 1990. Tento cíl však můžeme vnímat pozitivně, pokud jej srovnáme se situací za administrativy Donalda Trumpa, a také s původními cíli USA, které vznikly ještě za Baracka Obamy – USA původně měly cíl emise do roku 2030 snížit jen o 26 až 28 procent oproti roku 2005. Nyní se ten cíl de facto zdvojnásobil.

Summit byl důležitý především symbolicky, jde o určitou demarkační linii v americké klimatické politice. Tlustou čáru za destruktivním přístupem Donalda Trumpa, který zcela odmítl závěry vědců týkající se klimatu a udělal množství kroků, které klima a životní prostředí ještě více poškodily. Například uvolnil regulace uvalené na těžaře a dodavatele energií, demontoval emisní standardy pro americké automobily, podporoval fosilní průmysl a jeho lobbisty, obsadil Agenturu na ochranu životního prostředí. Kromě toho otevíral federální území a chráněné oblasti nové těžbě, či obnovil stavbu ropovodu Keystone. Biden podniká kroky, které mnoho z této destrukce zvrátily nebo zvrátí. Fakt, že se Amerika opět vrací k Pařížské dohodě, a tedy i k aktivní klimatické politice, se postupně promítá i do fungování byznysu, včetně finančního sektoru, ale také do americké zahraniční politiky a zahraniční pomoci a dalších oblastí.

Je proto čím dál tím pravděpodobnější, že nově nastolený trend se snad nepodaří zvrátit ani v případě, že by americký prezidentský úřad opět obsadil někdo, jako je Donald Trump. Kromě toho Amerika vždy nastavovala světové trendy a zřejmě tomu tak bude i nyní. Což se projeví nejen ve světovém rozvoji zelených technologií, ale je to vidět i na změněné rétorice takových států, jako je Rusko, Čína či Brazílie, jejichž lídři najednou začínají připouštět, že změna klimatu je problém a že je s tím potřeba něco dělat. Ovšem, co s tím pak opravdu udělají, to je otázka. Většina z těchto lídrů má pořád ještě pocit, že s přírodou se dají dělat nějaké kompromisy, nebo že jde dál ekonomicky růst udržitelným způsobem. To si bohužel asi myslí i Joe Biden. Nic z toho bohužel neplatí a bude ještě asi nějaký čas trvat, než si to světové společenství uvědomí.

Naši veřejnost sdělovací prostředky se zmíněnou konferencí bohužel seznámily velmi okrajově. Mohla byste nám její význam a vlastně i průběh přiblížit?

Jak jsem již uvedla, jde hlavně o symbolické gesto, jímž chtěl Joe Biden udělat tlustou čáru za politikou Donalda Trumpa, oznámit nový redukční cíl USA, což ovšem musí udělat všechny státy, které ratifikovaly Pařížskou dohodu ještě před letošním klimatickým summitem, který se bude v listopadu konat ve skotském Glasgow, a také vyzvat ostatní lídry ke spolupráci na řešení tohoto globálního problému, který se bude stále více propisovat i do všech ostatních politik jak v USA, tak snad postupně i jinde ve světě. Klimatický summit probíhal virtuálně, takže nikdo ze světových lídrů kromě samotného Bidena se ho nezúčastnil fyzicky. Pozváno na něj bylo jen 40 lídrů, zejména reprezentantů zemí, které patří k největším emitentům skleníkových plynů.

Země, které se summitu zúčastnily, pokrývají 80 procent světových emisí a cca 80 procent světového HDP. Česko mezi pozvanými zeměmi nebylo, ale reprezentovala nás tam Evropská unie jako celek. Lídři na summitu oznamovali své vlastní závazky, ale jen některé z nich byly konkrétní. Například Kanada oznámila svůj cíl snížit emise skleníkových plynů o 40 až 45 procent do roku 2030 ve srovnání s rokem 2005, Japonsko chce emise ve stejné době snížit o 46 procent, ale ve srovnání s rokem 2013, a do roku 2050 se zavázalo být klimaticky neutrálním. Čína zopakovala závazek stát se klimaticky neutrální do roku 2060, s tím, že do roku 2030 dojde ke kulminaci jejích emisí. Indie se zde zavázala pouze k cíli nainstalovat 450 gigawatt obnovitelné energie do roku 2030. Prezident Putin mluvil velmi nekonkrétně, řekl, že Rusko »významně« sníží emise skleníkových plynů během příštích tří dekád, ale neřekl jak, ani o kolik, a zdůrazňoval roli Ruska při zadržování oxidu uhličitého v tamních lesích. Upozornil také na množství metanu, který uniká do atmosféry a který je 14krát silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Brazilský prezident Bolsonaro slíbil, že do roku 2030 ukončí nelegální deforestaci (odlesňování) v Amazonii, ale agentura Reuters informovala, že Brazílie pouhý den po summitu seškrtala veřejné výdaje v oblasti ochrany životního prostředí.

Jak je tedy vidět, hodně slibů má jen rétorickou rovinu, a i média se po summitu ptala, jakým způsobem vlastně jednotlivé státy chtějí těchto cílů dosáhnout a zda opět nejde jen o planá slova, jako jsme to viděli už mnohokrát v minulosti. Z tohoto hlediska bych tedy řekla, že význam nebyl o mnoho větší než jakýkoliv jiný klimatický summit pořádaný OSN, tento však jasně demonstroval, že Amerika je zpátky ve hře a že chce být v dekarbonizačním úsilí světovým tahounem. Myslím, že to je celkem významná zpráva pro svět.

Vy sama jste v komentáři k výsledkům konference napsala, že »ani nový cíl není dostatečný pro udržení oteplení planety pod hranicí 1,5 °C«. Jaký cíl by tedy, podle vás, měl potřebný efekt?

Podle vědců by celý svět musel do roku 2030 snížit emise alespoň o 65 procent oproti roku 1990. To by znamenalo každoročně emise snižovat o přibližně 7,6 procenta. Ale k takovému cíli se zatím nezavázala ani EU, ani Amerika, třebaže jde o technologicky nejvyspělejší a nejbohatší společnosti na světě. Jak pak můžeme kroky tohoto rozsahu požadovat od zemí rozvojových? Navíc je veškeré dekarbonizační úsilí nadále poháněno falešnou myšlenkou, že lze zastavit změnu klimatu a zabránit další destrukci životního prostředí, a přitom dál ekonomicky růst.

Pořád také nejsou vedeny seriózní debaty o tom, jak zajistit, aby celá transformace světového hospodářství nevedla k ještě většímu růstu socioekonomických nerovností. Pokud nezměníme tento expanzivní model světové ekonomiky a nezahájíme zásadní kroky směrem k větší redistribuci světového bohatství, tak přechod na obnovitelné zdroje a moderní technologie jen povede k větší nadprodukci, větší spotřebě, a také k větší sociální nespravedlnosti a nerovnosti. Společnost se musí změnit od základu, není to jen o tom, z jakých zdrojů pochází naše energie. Je potřeba úplně přenastavit dominantní paradigma světového hospodářského modelu.

A v této souvislosti se ptám: jak je to s našimi závazky a reálným přístupem k jejich plnění? Proč jsme se konference nezúčastnili i my?

Za Česko tam byla Evropská unie, jak jsem již uvedla. Ten formát zřejmě neumožňoval, aby zde vystoupili všichni lídři států, které ratifikovaly Pařížskou dohodu. Byť je pravda, že z hlediska množství emisí na hlavu do první dvacítky největších světových znečišťovatelů Česko rozhodně patří a vedle států, jako je Čína, Rusko nebo Brazílie, by asi bylo mezi svými. Naše závazky nicméně vyplývají ze závazků EU, takže i my musíme směřovat k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Platí pro nás i závazek EU snížit své emise do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, byť u tohoto střednědobého cíle, který také platí pro EU jako celek, nemusí všechny státy dekarbonizovat stejně rychle, což byl taky rozhodující faktor pro to, aby premiér Babiš vůbec tento cíl podpořil.

Je zde celkem patrná tendence českých lídrů spoléhat na to, že se Česko bude moci v tomto desetiletí stát černým pasažérem na větším dekarbonizačním úsilí jiných členských států, jako jsou například země ve Skandinávii, které chtějí klimatické neutrality dosáhnout ještě dříve než EU jako celek.

Oproti tomu Česko má s dekarbonizací značné potíže, vyplývá to z veškerých monitorovacích zpráv, které jsme v rámci Klimatické koalice za poslední rok vypracovali.

Mohla byste v této souvislosti srovnat závěry jak Kjótského protokolu, tak Pařížské klimatické dohody a této dubnové konference? Jde o pokrok, nebo jen o potvrzení záměrů?

Myslím si, že šlo spíše o americkou iniciativu, která s konferencemi OSN souvisí jen částečně a měla hlavně symbolickou a spektakulární rovinu. Některé státy zde ale oznamovaly své navýšené emisní cíle, což je povinnost, která pro ně vyplývá z Pařížské dohody, a tyto cíle musí do listopadového summitu COP26 oznámit všechny strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Ale některé státy žádné cíle neoznámily, a učiní tak až v průběhu roku. Summit byl tedy spíše demonstrací návratu Ameriky k aktivní klimatické politice a se summity v Kjótu a Paříži jej tak úplně srovnávat nelze, žádné nové dohody zde nebyly podepsány, takže ano, šlo spíše o potvrzení záměrů, tentokrát již i s USA na palubě.

Také Evropský parlament se zabýval klimatem. Pamatuji, že někteří ekologové záměr zkritizovali a někteří kapitáni průmyslu zase prohlásili, že jen těžko tam schválené záměry bude možné zabezpečit. Co vy na to?

Nevím, jaké záměry máte na mysli. Ale pokud jde o emisní cíle EU, tak ty neschvaloval jen Evropský parlament, ale také Evropská komise, a ve finále vešly v platnost až rozhodnutím trialogu s Evropskou radou. Tím hlavním, co se v posledním roce a půl schválilo, je právě dosažení klimatické neutrality do roku 2050 v rámci celé EU, a pak snížení emisí EU o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Jde o významný krok, který se lidem z průmyslu a energetiky zdá být nerealisticky vysoký, protože tito lidé si neuvědomují, že mnohem drastičtější dopad na energetiku a průmysl bude mít klimatický rozvrat, nikoliv nutnost rychlé dekarbonizace.

Jak už jsem vysvětlovala výše, pro ekology je i tento cíl příliš málo ambiciózní, neboť není ve shodě s cílem Pařížské dohody zabránit oteplení o 1,5 °C. Aby v té shodě byl, musela by EU do roku 2030 emise snížit alespoň o 65 procent oproti roku 1990. A to samé i ostatní země světa.

Pokud se ovšem podaří vytvořit tlak na změnu, čím bude možné nahradit vyřazená paliva?

Obnovitelné zdroje energie mají obrovský potenciál a v Česku jich přitom využíváme zcela minimálně. Tyto technologie navíc neustále zlevňují a jsou čím dál tím efektivnější. Když však čeští politici tvrdí, že Česko má nevýhodnou polohu a že nemáme moře ani velké hory a množství horských bystřin, tak neustále zapomínají na to, že v Česku například nemáme ani plyn a ropu, nebo dostatek uranu, a tyto zdroje také dovážíme odjinud. Proč by nešlo energii z obnovitelných zdrojů rovněž sdílet napříč Evropou? Jak je možné, že Německo může vyrobit větší podíl energie z OZE (obnovitelné zdroje energií) než z uhlí, a u nás to nejde? Není to náhodou jen jedna z našich oblíbených výmluv, že něco nejde, přičemž ve skutečnosti politici často hají spíše zájmy tuzemské energetické lobby?

Řekla bych, že se někteří představitelé státu také bojí decentralizace a demokratizace energetiky. OZE dávají lidem možnost vyrábět si energii doma nebo komunitně, a tím se stát nezávislými na dodávkách státu a jím podporovaných centrálních zdrojů, z nichž některé vlastní uhlobaroni, kterým tak stát umožňuje bohatnout na ničení klimatu, krajiny a našeho zdraví.

A nesmíme také zapomenout na to, že naše společnost spotřebovává nadměrné množství energie, a s energií také velmi plýtvá. I to je nutné změnit. Nemůžeme dál žít v enormním materiálním nadbytku, mít nezaizolované budovy s vytopenými poloprázdnými místnostmi, či celý den svítit a mít spuštěné spousty spotřebičů, nebo si nové spotřebiče neustále nakupovat, stejně jako množství oblečení atd. Je potřeba celkově snížit množství toho, co vyrobíme, a tím se sníží i potřeba energie. Náš ekonomický model založený na nekonečném koloběhu extrémní produkce a extrémní spotřeby není udržitelný.

Jsme na to, my v České republice, připraveni?

Obávám se, že v Česku moc dobře připravení nejsme. Dokonce i celá debata o klimatu a udržitelnosti je u nás tak o 20 let pozadu ve srovnání se západní Evropou či Amerikou. Začíná se to postupně měnit až v posledních letech, ale dlouhá léta jsme si tady mysleli, že se nás změna klimatu snad ani netýká, a podle toho vypadá jak veřejná správa, tak i vědecké a výzkumné instituce, které se problémem téměř nezabývají, pokud tedy pominu instituce, jako je CzechGlobe, kde se na problematiku ovšem dívají spíše z toho přírodovědného hlediska, než z hlediska přetavení klimatické politiky do praxe. Přitom v Německu, Británii, ve Finsku, Norsku či Itálii a dalších státech – tam všude existuje celá řada odborných institucí, které právě pomáhají s naplánováním a realizací celé té transformace a pracují v nich nezávislí vědci, výzkumníci a další experti.

U nás na potřebné legislativní změny a přetavení příslušných programů a cílů do reality tlačí hlavně neziskové organizace, které ale často mají nálepku »aktivistů«, ačkoliv v nich mnohdy pracují velmi kvalifikovaní experti a expertky, a výsledkem pak je, že je státní správa nebere dostatečně vážně.

Další, kdo tlačí na potřebné změny, jsou různé oborné asociace, ale tam pak zase vzniká dojem, že jim jde o prosazení svých vlastních podnikatelských zájmů. A celkově na to není připravena ani naše veřejná správa, která je silně poznamenaná třemi dekádami neoliberalizace a demontáže státu, a vlastně i fungováním v rámci předchozího režimu. Ta nemá dostatečné personální ani odborné kapacity na to, aby tak obrovskou transformaci zprocesovala.

Ve všech vyspělých zemích veřejná správa na dekarbonizaci a spravedlivé transformaci svých společností a hospodářství spolupracuje s odborníky a s občanskou společností, ale u nás se ve většině případů politici snaží vše dělat sami a po svém. A zrovna v Česku například klimatu příliš mnoho politiků nerozumí. V reálu pak nedochází k tomu, že by se klima propisovalo do všech politických agend, že by docházelo k tomu, čemu se říká klimatický mainstreaming, čí víceúrovňová správa klimatu. Kdyby tomu tak bylo, projevovalo by se to především ve vzájemné koordinaci všech příslušných odborů či ministerstev, a v integraci ochrany klimatu do všech politik a agend. Nedocházelo by pak k takovým přehmatům, jako když Praha vyhlásí klimatický závazek, a vzápětí schválí novou ranvej na letišti Václava Havla.

Na úrovni města je to vůbec zajímavé, tam klimatickou agendu politici často svěřují do gesce odboru životního prostředí, ten ale historicky nikdy neměl moc velké pravomoci, a navíc tento resortismus svědčí o tom, že klima stále ještě politici nechápou jako nadresortní komplexní problém s přesahem do všech oblastí lidské činnosti a veškerého fungování naší společnosti.

Podle mě je velkou chybou, že u nás máme extrémně malé množství vědeckých a výzkumných organizací, které by veřejné správě nestranným způsobem pomáhaly celou transformaci zprocesovat a uvést do chodu, nebo navazovaly dialog s občanskou společností. Místo toho to leží na bedrech nějakého úředníka, který tomu třeba ani moc nerozumí, bere podprůměrný plat, ze kterého ani nevyžije, a jeho agendu nereflektuje nikdo z ostatních kolegů na úřadě, případně ministerstvu, podle toho, o jaké úrovni vládnutí se bavíme. A do toho všeho se neustále snaží vstupovat lidé z neziskového sektoru, kteří těm věcem rozumí, ale ti stejní úředníci si o nich myslí, že to jsou nikým nevolení aktivisté, a poslouchat je buď nechtějí, nebo s nimi spolupracovat ani neumí.

Myslím si, že máme hodně co dohánět, a pro zahájení tohoto dialogu, jak celou věc efektivně zprocesovat a jak z klimatu udělat nadresortní téma, které nemají řešit jen politici, a už vůbec ne jen politici z jednoho konkrétního resortu, je v podstatě pět minut po dvanácté. Ale nikdy není příliš pozdě na to vzdát snahu o záchranu přežití lidstva na této planetě, takže nás prostě ještě čeká hodně práce.

Jaroslav KOJZAR